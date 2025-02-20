“Inmoral” y “contrario al derecho internacional”: así calificó el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, el polémico plan de su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, de expulsar por la fuerza a los palestinos que viven en Gaza y reasentarlos en otros países. La condena del líder español ocurrió durante la visita que recibió del presidente de Egipto, Abdel Fattah al-Sisi, en Madrid, en un encuentro en el que hablaron de la situación del enclave y fortalecieron sus lazos bilaterales.
En la conferencia de prensa conjunta de los mandatarios, Sánchez sostuvo: "Quiero reiterar, como le he dicho a usted (al-Sisi) en privado, y también a la delegación de ministros egipcios, el rechazo absoluto de España y de su Gobierno a la propuesta de expulsar a la población palestina de Gaza".
Y continuó: “Gaza pertenece a los palestinos y forma parte del futuro Estado palestino. Su expulsión no solo sería inmoral y contraria al derecho internacional y a las resoluciones de Naciones Unidas, sino que además tendría un efecto desestabilizador a nivel regional y global”.
En esa línea, Sánchez subrayó que tanto España como Egipto seguirán apoyando una solución política basada en la creación de dos Estados, destacando que para ello “el liderazgo árabe es esencial”.
Además, anunció el respaldo de España a la propuesta que se prevé aprobar en la Cumbre de la Liga Árabe en El Cairo el próximo 4 de marzo, centrada en la reconstrucción de Gaza tras más de 15 meses de incesantes bombardeos israelíes.
Sánchez también instó a Israel y Hamás a consolidar el alto el fuego y agradeció los esfuerzos de Egipto para supervisar el cumplimiento del acuerdo, así como su papel en las negociaciones para avanzar hacia una segunda fase.
En este sentido, consideró que la liberación total de los rehenes debe ir acompañada de un flujo masivo de ayuda humanitaria hacia Gaza. También insistió en el compromiso de España con la estabilidad en la región, recordando que el país es el mayor contribuyente de personal a la misión europea en el paso fronterizo de Rafah, en apoyo a la Autoridad Palestina para que retome sus funciones en Gaza.
Egipto pide reconstruir Gaza sin desplazar a palestinos
Por su parte, Al-Sisi agradeció la posición de España respecto a Gaza y su reconocimiento del Estado palestino.
Al-Sisi coincidió con Sánchez en la necesidad de evitar cualquier desplazamiento forzoso de los palestinos en el enclave y destacó la urgencia de continuar con el intercambio de rehenes, aplicar las resoluciones internacionales para aliviar el sufrimiento de los gazatíes y reforzar el apoyo a la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos (UNRWA).
El mandatario egipcio también pidió la reconstrucción de Gaza y el inicio inmediato de operaciones de ayudan en el enclave, que se encuentra en ruinas tras la ofensiva genocida de Israel.
"La comunidad internacional debe apoyar el plan para reconstruir Gaza sin desplazar al pueblo palestino de su tierra a la que se aferra y de su patria que no aceptará abandonar, de manera que se garantice el inicio inmediato de las operaciones de socorro y una pronta recuperación", afirmó.
A principios de este mes, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció su propuesta para tomar el control de Gaza y “reasentar” a sus habitantes palestinos para convertirla en lo que llamó “la Riviera de Oriente Medio”. La idea ha sido rechazada vehementemente por los palestinos, los países árabes, Naciones Unidas y muchas naciones occidentales, que afirman que equivale a una limpieza étnica.
El plan de deportación de Trump se produce en medio del acuerdo de alto el fuego que entró en vigor en Gaza el 19 de enero para suspender la ofensiva genocida de Israel, que hasta ahora ha matado a casi 48.300 palestinos, la mayoría de ellos mujeres y niños, y ha dejado el enclave completamente devastado.
España y Egipto impulsan cooperación económica
En el marco de la visita oficial de la delegación de Egipto a España, los gobiernos suscribieron un memorando de entendimiento con el fin de fortalecer y ampliar la cooperación en los ámbitos económico, comercial, industrial y técnico entre ambos países.
El acuerdo fue firmado por el ministro de Economía, Comercio y Empresa de España, Carlos Cuerpo, y el ministro de Inversiones y Comercio de Egipto, Hassan El Khatib. La medida establece un marco para garantizar un diálogo constante y fluido entre ambas naciones, además de fomentar la expansión y diversificación de la cooperación bilateral, enfocándose en áreas clave para el desarrollo económico de los dos países.
Asimismo, se ha previsto la creación de un "Diálogo Económico" que se reunirá anualmente de manera rotativa en Egipto y España, con el objetivo de tomar las decisiones necesarias para alcanzar las metas establecidas en el acuerdo, así como identificar nuevos campos de colaboración.