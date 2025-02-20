Por primera vez se revelan imágenes del médico palestino Hussam Abu Safiya, director del Hospital Kamal Adwan en el norte de Gaza, tras su detención a manos de las fuerzas israelíes en diciembre pasado. El doctor, quien se negó a abandonar el centro médico que lideraba a pesar de la ofensiva de Tel Aviv, apareció encadenado de manos y pies.

En la noche de este miércoles, los medios israelíes publicaron un video en el que se veía a Abu Safiya visiblemente exhausto y debilitado, mientras estaba rodeado de guardias en la prisión de Ofer, ubicada en Beitunia, al oeste de Ramala, en Cisjordania ocupada.

Durante su entrevista con el periodista israelí Yossi Eli, corresponsal del Canal 13, el médico aseguró que no sabe por qué está detenido ni de qué cargos se le acusa: “No sé por qué estoy aquí... no lo sé". "Soy pediatra y trabajé como médico sustituto temporal en el Hospital Kamal Adwan", dice Abu Safiya en la entrevista.

También negó que miembros de la resistencia palestina hubieran sido atendidos en el hospital, diciendo que "al final, estoy transmitiendo un mensaje humanitario, y quienes reciben tratamiento en nuestras instalaciones son civiles comunes". Además dijo que nunca vio ni trató con rehenes israelíes en las instalaciones médicas.

El nombre del doctor Abu Safiya acaparó titulares en diciembre pasado cuando desapareció tras una incursión del Ejército de Israel en el Hospital Kamal Adwan. En ese momento, algunos reportes apuntaban a que podría estar retenido Sde Teiman, una instalación militar israelí conocida infamemente por las denuncias de tortura y abusos graves.

A pesar de los incesantes bombardeos de Tel Aviv contra el hospital médico, y la orden de evacuarlo, Abu Safiya continuó trabajando para salvar a los palestinos heridos en el norte de Gaza. Hasta que lo detuvieron.

El médico palestino también pagó un alto precio personal cuando su hijo, Ibrahim, murió durante un ataque del ejército israelí al hospital el 26 de octubre de 2024. Casi un mes después, el 24 de noviembre, Abu Safiya resultó herido en un ataque aéreo israelí dirigido contra el hospital, pero se negó a irse.

Familia de Abu Safiya responde: “Es una distorsión mediática”

La familia del médico palestino rechazó el video publicado por los medios israelíes. En un comunicado publicado en su cuenta oficial X, señaló: “Las imágenes difundidas por los medios israelíes de nuestro padre, el Dr. Husam Abu Safiya, director del Hospital Kamal Adwan, son otra forma de terrorismo psicológico, que se suma a la tortura que ha sufrido durante los últimos dos meses”.

Añadió que las imágenes “reflejan una clara distorsión mediática a través de la manipulación y alteración de sus declaraciones”. “Cuando se le preguntó sobre los rehenes israelíes, él respondió que es pediatra. Sin embargo, su respuesta fue reformulada y distorsionada deliberadamente, a pesar de que negó por completo todas las acusaciones formuladas contra él”, añadió.

“Nosotros, la familia del Dr. Husam Abu Safiya, rechazamos que cualquier medio de comunicación publique el video sin abordar el terrorismo psicológico involucrado y exponer la manipulación de sus declaraciones”, afirmó la familia.

“La imagen de nuestro padre encadenado e incapaz de moverse debería impulsar una acción inmediata y continua para garantizar su liberación inmediata”, continuó.