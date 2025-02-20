La Dirección de Comunicaciones de Türkiye anunció el lanzamiento del libro “La diplomacia de paz de Recep Tayyip Erdogan: el caso de Siria”, que destaca los esfuerzos diplomáticos del país a lo largo de la crisis siria, que ya se extiende por 13 años.

El libro, publicado en turco, árabe e inglés, examina el papel de Türkiye en la promoción de la paz, la justicia y la estabilidad en Siria bajo el liderazgo del presidente Erdogan.

El director de Comunicaciones, Fahrettin Altun, compartió el anuncio el jueves en X, subrayando la postura firme de Türkiye sobre la integridad territorial de Siria, su unidad política y el derecho del pueblo sirio a la autodeterminación.

Altun reiteró que Türkiye siempre ha estado del lado de la verdad y la justicia ante la crisis humanitaria en Siria.

Desde el inicio del conflicto, Türkiye ha adoptado un enfoque centrado en las personas, brindando refugio a millones de sirios mientras se opone activamente a organizaciones terroristas y amenazas a su seguridad nacional.