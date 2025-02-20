TÜRKİYE
3 MIN DE LECTURA
Türkiye publica libro clave sobre la diplomacia de paz de Erdogan en Siria
El libro destaca los esfuerzos diplomáticos de Türkiye, incluyendo su llamado a una resolución basada en la paz, la justicia y la libertad, guiado por el principio de que "Siria pertenece a los sirios".
Türkiye publica libro clave sobre la diplomacia de paz de Erdogan en Siria
El libro titulado “La diplomacia de paz de Recep Tayyip Erdogan: el caso de Siria” examina el papel de Türkiye en la promoción de la paz, la justicia y la estabilidad en Siria bajo el liderazgo del presidente Erdogan. / Foto: Archivo AA / Photo: AA Archive / AA Archive
Tuncay ŞahinTuncay Şahin

La Dirección de Comunicaciones de Türkiye anunció el lanzamiento del libro “La diplomacia de paz de Recep Tayyip Erdogan: el caso de Siria”, que destaca los esfuerzos diplomáticos del país a lo largo de la crisis siria, que ya se extiende por 13 años.

El libro, publicado en turco, árabe e inglés, examina el papel de Türkiye en la promoción de la paz, la justicia y la estabilidad en Siria bajo el liderazgo del presidente Erdogan.

El director de Comunicaciones, Fahrettin Altun, compartió el anuncio el jueves en X, subrayando la postura firme de Türkiye sobre la integridad territorial de Siria, su unidad política y el derecho del pueblo sirio a la autodeterminación.

Altun reiteró que Türkiye siempre ha estado del lado de la verdad y la justicia ante la crisis humanitaria en Siria.

Desde el inicio del conflicto, Türkiye ha adoptado un enfoque centrado en las personas, brindando refugio a millones de sirios mientras se opone activamente a organizaciones terroristas y amenazas a su seguridad nacional.

RECOMENDADOS

El libro subraya los esfuerzos diplomáticos de Türkiye, incluyendo su llamado a una solución basada en la paz, la justicia y la libertad, con el principio de que "Siria pertenece a los sirios".

El papel de Türkiye como actor regional y global

La publicación profundiza en las iniciativas de Türkiye en la diplomacia regional, incluidas negociaciones, asistencia humanitaria y su firme postura contra intervenciones externas que socavan la soberanía siria.

Resalta los principales esfuerzos diplomáticos, la mediación de Türkiye y el impacto más amplio de su política exterior en la configuración del futuro de la nación devastada por la guerra.

Con la publicación de este libro, la Dirección de Comunicaciones de Türkiye busca arrojar luz sobre las contribuciones del país a la paz en Siria y reafirmar su papel como actor clave en la estabilidad regional y global.

FUENTE:TRT World
Explora
Gaza inicia la transición hacia un gobierno de tecnócratas mientras persisten los ataques israelíes
La vida del médico palestino Abu Safiya corre peligro en prisión israelí, alertan organizaciones
Líderes de la OTAN se reúnen en Ankara en una cumbre decisiva para el futuro de la alianza
¿Por qué el delicado equilibrio que mantiene Türkiye es clave para la OTAN?
Por Murat Sofuoglu
Irán vive una jornada de oraciones por el líder Alí Jamenei, en el segundo día de su funeral público
Erdogan advierte que Israel, un "adicto a la guerra", busca “dinamitar” acuerdo entre EE.UU. e Irán
Estados Unidos cumple 250 años, y para millones que cruzaron océanos y tierras no hay certezas
Por Sadiq S Bhat
Mientras multitudes despiden a Alí Jamenei en Irán, Trump dice que pausó diálogos por el funeral
Türkiye refuerza sus medidas de seguridad y de tráfico aéreo para Cumbre de Líderes de la OTAN 2026
Comienza en Teherán el funeral de Alí Jamenei con amplia presencia internacional
El apoyo a Palestina deja huella en el Mundial: cinco momentos donde la solidaridad estuvo presente
De Ucrania a Irán: ¿qué está en juego en la Cumbre de la OTAN en Türkiye?
Por Abhishek G Bhaya
El Vaticano excomulga a obispos lefebvrianos: quiénes son y qué hay detrás del conflicto
Un atentado con bomba golpea un café en el centro de la capital siria, Damasco
Por qué el uranio de Irán sigue siendo el principal obstáculo en las negociaciones con EE.UU.
Por Murat Sofuoglu