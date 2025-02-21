Empresas tecnológicas estadounidenses han aumentado silenciosamente su apoyo a las operaciones militares de Israel al proporcionarle servicios avanzados de inteligencia artificial y computación, según reveló una investigación de la agencia AP.

Esta ayuda tecnológica ha acelerado la identificación y el ataque contra “presuntos militantes” en Gaza y Líbano. Sin embargo, su implementación coincide con un alarmante aumento en las muertes de civiles, lo que despierta serias preocupaciones éticas y operativas.

El Ejército de Israel emplea inteligencia artificial para analizar datos de inteligencia, interceptar comunicaciones y monitorear actividades sospechosas, además de rastrear movimientos del “enemigo”.

Inteligencia artificial y aumento de operaciones

Tras el 7 de octubre de 2023, el uso de tecnología de Microsoft y OpenAI por parte del ejército israelí se disparó, según la investigación de AP basada en documentos internos, entrevistas exclusivas con funcionarios y exfuncionarios israelíes, así como testimonios de empleados del sector tecnológico, quienes en su mayoría hablaron bajo la condición de anonimato.

Según dijeron las fuerzas israelíes a AP, estas herramientas han hecho que el proceso de inteligencia sea más preciso y eficiente, asegurando que se minimicen las muertes de civiles en la ofensiva contra los palestinos. Además, insisten en que los objetivos identificados con sistemas de inteligencia artificial son revisados por analistas humanos para garantizar el cumplimiento del derecho internacional.

No obstante, la investigación reveló detalles sobre cómo estos sistemas seleccionan objetivos y los posibles errores que pueden cometer debido a fallas en los datos o en los algoritmos.

De acuerdo con documentos internos revisados por AP, el uso militar de la inteligencia artificial de Microsoft y OpenAI se multiplicó en marzo de 2024 hasta alcanzar un nivel 200 veces superior al registrado en la semana previa a la incursión del 7 de octubre de 2023.

La profunda relación entre el ejército israelí y las grandes tecnológicas

La investigación también expuso los estrechos y prolongados lazos entre el ejército israelí y las empresas tecnológicas de EE.UU.

Microsoft, por ejemplo, mantiene desde hace décadas una relación con las fuerzas armadas israelíes. Un documento revisado por AP reveló un contrato de tres años, firmado en 2021, por 133 millones de dólares entre Microsoft y el Ministerio de Defensa de Israel.

El Ejército de Israel figura como un cliente "S500" dentro de Microsoft, una designación reservada para sus clientes de máxima prioridad. En los registros aparecen al menos 635 suscripciones individuales identificadas con códigos como "Mamram" y "8200", esta última una unidad de élite en inteligencia cibernética.