A un mes del inicio de una de las mayores incursiones de Israel sobre Cisjordania ocupada, el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, anunció que el ejército ampliará su ofensiva. Esta decisión se produjo este viernes, luego de que se registraran varias explosiones en autobuses de Tel Aviv, que no dejaron heridos.
Las explosiones destrozaron tres autobuses vacíos en aparcamientos de los suburbios de Bat Yam y Holon, en Tel Aviv, de acuerdo con informes policiales citados por el diario israelí Yedioth Ahronoth. La oficina de Netanyahu calificó lo ocurrido como un “intento de perpetrar una cadena de atentados masivos con bombas” y afirmó que, en respuesta, sus tropas "llevarán a cabo una operación intensiva contra los centros de terrorismo" en Cisjordania ocupada.
Por otra parte, el ejército israelí anunció el viernes que ha desplegado tres brigadas adicionales en la zona ocupada. En un comunicado, el ejército indicó que, "basándose en la evaluación de la situación, se decidió reforzar tres batallones en el sector del Comando Central", señalando que podría "ampliar sus operaciones ofensivas".
Israel ha ampliado continuamente sus ataques e incursiones en los territorios palestinos ocupados desde el 21 de enero, matando al menos a 60 personas.
Sin embargo, la cifra de muertos en Cisjordania ocupada por ataques israelíes desde el 7 de octubre de 2023, cuando comenzó la ofensiva contra Gaza, es mucho mayor. Según el Ministerio de Salud palestino, al menos 920 palestinos murieron en los ataques, y al menos 7.000 resultaron herids. Además, más de 40.000 fueron desplazadas de sus hogares, según informó la ONU.
A pesar de las resoluciones internacionales que condenan la ocupación israelí, los asentamientos ilegales en Cisjordania y Jerusalén Este ocupada siguen expandiéndose.
En julio de 2023, la Corte Internacional de Justicia (CIJ) emitió una resolución en la que calificó de ilegal la ocupación y ordenó la evacuación de los asentamientos. Sin embargo, en el terreno, la ocupación persiste, mientras los palestinos continúan viviendo bajo un régimen de control estricto que limita su libertad de movimiento y acceso a recursos esenciales. La comunidad internacional, aunque expresando preocupación, ha mostrado una capacidad limitada para frenar la expansión de Israel en estos territorios.