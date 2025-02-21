A un mes del inicio de una de las mayores incursiones de Israel sobre Cisjordania ocupada, el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, anunció que el ejército ampliará su ofensiva. Esta decisión se produjo este viernes, luego de que se registraran varias explosiones en autobuses de Tel Aviv, que no dejaron heridos.

Las explosiones destrozaron tres autobuses vacíos en aparcamientos de los suburbios de Bat Yam y Holon, en Tel Aviv, de acuerdo con informes policiales citados por el diario israelí Yedioth Ahronoth. La oficina de Netanyahu calificó lo ocurrido como un “intento de perpetrar una cadena de atentados masivos con bombas” y afirmó que, en respuesta, sus tropas "llevarán a cabo una operación intensiva contra los centros de terrorismo" en Cisjordania ocupada.

Por otra parte, el ejército israelí anunció el viernes que ha desplegado tres brigadas adicionales en la zona ocupada. En un comunicado, el ejército indicó que, "basándose en la evaluación de la situación, se decidió reforzar tres batallones en el sector del Comando Central", señalando que podría "ampliar sus operaciones ofensivas".