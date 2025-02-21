El Día Internacional de la Lengua Materna recuerda la lucha de un grupo de estudiantes en Bangladesh, que el 21 de febrero de 1952 fueron reprimidos por la policía y tres de ellos asesinados reclamaban que su lengua materna, el bangla, fuera reconocida como lengua oficial. Una lucha cuya vigencia es más importante que nunca.

Según expertos, en América Latina existen alrededor de 560 lenguas indígenas. En Paraguay se hablan 19 lenguas indígenas; en Bolivia, 36; en Perú, 48; en Colombia, 65; y en México, 68.

Sin embargo, cada dos semanas, una lengua desaparece, extinguiendo así un vasto legado ancestral.

La lengua que planta una semilla en nosotros

Ahora bien, ¿qué se entiende como lengua materna en el ámbito internacional?

La lengua materna es aquella que se adquiere después del nacimiento con los primeros vínculos afectivos. Involucra la relación con el entorno y el desarrollo cognitivo, psicológico y emocional. Sus hablantes se desarrollan en comunidad mientras transmiten sus conocimientos, prácticas y creencias heredadas de generación en generación.

Este año, al cumplirse el 25.º aniversario de esta conmemoración, la Unesco pone el acento en la necesidad de políticas educativas de calidad para revertir la acelerada pérdida de lenguas indígenas en la región y alcanzar un desarrollo inclusivo y resiliente.

Una educación que involucre cultura y lingüística debe permitir a sus hablantes asistir a la escuela con un mínimo de necesidades básicas satisfechas.

Un derecho humano fundamental

La lengua materna, para las comunidades indígenas, es un derecho que posibilita el acceso a otros derechos.

Cuando no existe pertinencia lingüística en las instituciones, quienes no hablan las lenguas mayoritarias o hegemónicas se encuentran con barreras en el ejercicio de sus derechos humanos fundamentales.

Aprender lenguas indígenas es una necesidad para sus hablantes, pero una obligación para los agentes de aquellas instituciones vinculadas al cumplimiento de derechos humanos fundamentales y a la prestación de políticas públicas. En salud, educación y justicia, cada vez hay más experiencias de inclusión de intérpretes de lengua y cultura indígena.

Una lengua que resiste

Algunos pueblos han conservado palabras sueltas en los apellidos, los topónimos y algunas prácticas. Es el caso del pueblo-nación diaguita, en el Cono Sur de América, donde la lengua madre fue el kakán, prohibida por la colonia española después de una guerra que duró más de cien años.