La familia de la rehén argentina-israelí Shiri Bibas acusó al primer ministro Benjamín Netanyahu de no protegerla ni a ella ni a sus hijos, durante la incursión que realizó Hamás en octubre de 2023 contra centros militares israelíes y asentamientos cerca de Gaza. También señaló al mandatario de fracasar en regresarlos a casa sanos y salvos.

Las declaraciones de la familia son las primeras desde que Israel anunció que un cuerpo que había recibido de Hamás este jueves no correspondía al de Shiri Bibas como afirmaba el grupo de resistencia palestino. Tel Aviv confirmó que los otros tres cuerpos entregados sí eran los de Oded Lifshitz y los dos hijos de Shiri, Kfir y Ariel.

Horas después este viernes, Hamás confirmó que había entregado los restos de Shiri a la Cruz Roja luego de una posible confusión de restos, como resultado del bombardeo israelí contra el lugar donde se encontraba la familia de Bibas junto a otros palestinos.

La cuñada de Shiri, Ofri Bibas, denunció que el régimen israelí, en particular el primer ministro, no había protegido a los rehenes y los había abandonado. "Era responsabilidad y obligación de Israel traerlos de vuelta con vida", dijo en una declaración difundida en nombre de la familia a través del grupo de campaña israelí Foro de Familias de Rehenes y Desaparecidos.

"No perdonamos que los abandonaran el 7 de octubre, y no perdonamos que los abandonaran en cautiverio. Primer ministro Benjamín Netanyahu, no recibimos una disculpa de su parte en este momento tan doloroso", señaló.

"Nuestra dolorosa travesía, que ya ha durado 16 meses, no ha terminado. El 7 de octubre continúa. Todavía estamos esperando a Shiri y tememos por su destino. Por el bien de Ariel y Kfir, y por el bien de Yarden, no estamos buscando venganza en este momento. Estamos pidiendo por Shiri", añadió.