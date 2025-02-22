En Ciudad Juárez, uno de los principales puntos de la frontera de México con Estados Unidos, el Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum abrió un centro de apoyo para recibir a ciudadanos mexicanos deportados por la administración de Donald Trump.

“Estaremos ya abriendo las puertas para este centro de apoyo y de servicios dentro de la estrategia 'México te abraza', que como todas y todos supieron, la presidenta Claudia Sheinbaum anunció el 20 de enero” informó Mayra Chávez, delegada en el estado de Chihuahua de la Secretaría de Bienestar.

El centro, con capacidad para 2.500 personas, cuenta con áreas de alojamiento, dormitorios, regaderas y baños, mientras que la Secretaría de la Defensa Nacional proporcionará alimentación en una cocina comunitaria. Asimismo, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) ofrecerá tres meses de servicio médico gratuito a los repatriados.

Sheinbaum anunció el plan 'México te abraza' después de que Trump asumiera la presidencia el 20 enero con la promesa de realizar deportaciones masivas en Estados Unidos, donde los mexicanos son cerca de la mitad de los casi 11 millones de inmigrantes irregulares.

El Gobierno de México ha recibido a 14.470 personas deportadas, incluyendo a 3.091 de otras nacionalidades, desde que comenzó el nuevo mandato de Trump, según expuso Sheinbaum este lunes en la última actualización.

Entre los apoyos que recibirán las personas deportadas, Chávez destacó la 'Tarjeta Bienestar Paisano', que otorga a cada beneficiario 2.000 pesos mexicanos (casi 100 dólares) para cubrir sus gastos personales de traslado a sus comunidades de origen.