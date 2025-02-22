La salud del papa Francisco volvió a sufrir un revés este sábado, según informó el Vaticano a través de un comunicado. El estado del pontífice, quien se encuentra hospitalizado en Roma desde hace más de una semana, continúa siendo crítico, de acuerdo a la Santa Sede. La declaración agregó que su “pronóstico es actualmente reservado”.
Según explicó El Vaticano, Francisco sufrió una “crisis respiratoria asmática prolongada”. “El estado del Santo Padre sigue siendo crítico y [...] el papa no está fuera de peligro. Esta mañana, tuvo una crisis respiratoria asmática prolongada, que también requirió la aplicación de oxígeno a alto flujo", señaló el comunicado.
El papa, quien fue diagnosticado a principios de esta semana con una “neumonía bilateral”, también recibió transfusiones de sangre después de que las pruebas mostraran una condición asociada con la anemia, dijo el Vaticano en la actualización.
"Los análisis de sangre efectuados hoy también revelaron una trombocitopenia [problemas hematológicos], asociada a una anemia, que requirió la administración de una transfusión sanguínea", completó la declaración.
Francisco “continúa alerta y ha pasado el día en un sillón aunque con más dolor que ayer. Por el momento el pronóstico es reservado”, añadió la Santa Sede.
¿Por qué está hospitalizado el papa Francisco?
En su comunicado del martes pasado, el Vaticano señaló que el pontífice tiene una “neumonía bilateral”, que está siendo tratada con medicamentos, además de una infección polimicrobiana de las vías respiratorias que se anunció un día antes. La tomografía computarizada torácica (TAC) que se le realizó al papa “mostró la aparición de una neumonía bilateral que requirió un tratamiento farmacológico posterior. No obstante, el papa Francisco está de buen humor”, señaló la Santa Sede en ese momento.
Y precisó: “La infección polimicrobiana, ocurrida en un contexto de bronquiectasia y bronquitis asmática, y que requirió el uso de terapia antibiótica con cortisona, hace que el tratamiento terapéutico sea más complejo". Tras haber cancelado sus compromisos de agenda hasta el miércoles en un primer momento, el Vaticano anunció el martes la anulación de su audiencia jubilar del sábado y precisó que el papa tampoco presidiría la misa del domingo.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) explica que la neumonía es un tipo de infección respiratoria aguda que inflama los pulmones. “Estos están formados por pequeños sacos, llamados alvéolos, que —en las personas sanas— se llenan de aire al respirar. Los alvéolos de los enfermos de neumonía están llenos de pus y líquido, lo que hace dolorosa la respiración y limita la absorción de oxígeno”, detalló la organización.
Por su parte, la Cámara Argentina de Especialidades Médicas (Caeme) señaló que la neumonía bilateral es “una de las complicaciones más graves que pueden afectar a las personas”. Y añadió que, por lo general, “se da con más frecuencia en forma bilateral, es decir, afecta a ambos pulmones, y su magnitud depende de la respuesta del paciente: puede presentarse de manera asintomática, con síntomas leves, moderados o generar cuadros graves en los cuales se requiere asistencia respiratoria”. Las personas de 65 años o más, así como los niños de 2 años o menores, tienen mayor riesgo.
El principal peligro de esta neumonía “tiene que ver con la pérdida progresiva y, a veces, muy rápida de la capacidad pulmonar. En los casos más difíciles, cuando el oxígeno no es suficiente, es necesario intubar al paciente hasta que logre superar” la condición, explicó la Caeme. Además, detalló que suele afectar más a personas que tienen patologías preexistentes “como asma grave y enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC)”. Y en los fumadores, pacientes diabéticos y personas con obesidad “puede manifestarse con más frecuencia”.
¿Cómo tratarla entonces? La OMS indicó que debería atenderse con antibióticos. “La mayoría de los casos de neumonía requieren antibióticos por vía oral, que suelen recetarse en los establecimientos de salud”. Y precisó que “se recomienda la hospitalización solamente en los casos graves”.
Asimismo, el cuadro de neumonía del papa Francisco viene acompañado del diagnóstico de una infección polimicrobiana.
Esencialmente significa que hay una combinación de bacterias, virus, hongos o parásitos en los pulmones. Por eso, es muy probable que esté relacionada con la neumonía que afecta a Francisco.
“Muchas veces, la gente contrae bronquitis o una infección de las vías respiratorias, lo que puede desencadenar una cascada de problemas múltiples, incluidas infecciones en los pulmones”, explicó a la agencia de noticias AP el Dr. Maor Sauler, que se especializa en medicina pulmonar y de cuidados intensivos para adultos en la Facultad de Medicina de la Universidad de Yale.
También destacó que estos problemas eran comunes en personas mayores cuyo sistema inmunológico podría estar más débil o tener problemas de salud complejos. “Probablemente significa que (el papa) tiene más de un microorganismo en los pulmones”, explicó, lo que podría obligar a los médicos a ajustar los antibióticos para combatir todos los agentes infecciosos.