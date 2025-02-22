La salud del papa Francisco volvió a sufrir un revés este sábado, según informó el Vaticano a través de un comunicado. El estado del pontífice, quien se encuentra hospitalizado en Roma desde hace más de una semana, continúa siendo crítico, de acuerdo a la Santa Sede. La declaración agregó que su “pronóstico es actualmente reservado”.

Según explicó El Vaticano, Francisco sufrió una “crisis respiratoria asmática prolongada”. “El estado del Santo Padre sigue siendo crítico y [...] el papa no está fuera de peligro. Esta mañana, tuvo una crisis respiratoria asmática prolongada, que también requirió la aplicación de oxígeno a alto flujo", señaló el comunicado.

El papa, quien fue diagnosticado a principios de esta semana con una “neumonía bilateral”, también recibió transfusiones de sangre después de que las pruebas mostraran una condición asociada con la anemia, dijo el Vaticano en la actualización.

"Los análisis de sangre efectuados hoy también revelaron una trombocitopenia [problemas hematológicos], asociada a una anemia, que requirió la administración de una transfusión sanguínea", completó la declaración.

Francisco “continúa alerta y ha pasado el día en un sillón aunque con más dolor que ayer. Por el momento el pronóstico es reservado”, añadió la Santa Sede.

¿Por qué está hospitalizado el papa Francisco?

En su comunicado del martes pasado, el Vaticano señaló que el pontífice tiene una “neumonía bilateral”, que está siendo tratada con medicamentos, además de una infección polimicrobiana de las vías respiratorias que se anunció un día antes. La tomografía computarizada torácica (TAC) que se le realizó al papa “mostró la aparición de una neumonía bilateral que requirió un tratamiento farmacológico posterior. No obstante, el papa Francisco está de buen humor”, señaló la Santa Sede en ese momento.

Y precisó: “La infección polimicrobiana, ocurrida en un contexto de bronquiectasia y bronquitis asmática, y que requirió el uso de terapia antibiótica con cortisona, hace que el tratamiento terapéutico sea más complejo". Tras haber cancelado sus compromisos de agenda hasta el miércoles en un primer momento, el Vaticano anunció el martes la anulación de su audiencia jubilar del sábado y precisó que el papa tampoco presidiría la misa del domingo.