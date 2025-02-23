El Ejército de Israel afirmó que lanzó ataques aéreos en varias zonas a lo largo de la frontera entre Siria y Líbano, alegando que los lugares estaban siendo utilizados para transferencias de armas al grubo libanés Hezbollah.

"La fuerza aérea realizó una operación contra los corredores de transporte en la frontera entre Siria y el Líbano hace poco, los cuales Hezbollah supuestamente está utilizando para transferir armamento al Líbano", dijo el ejército israelí en un comunicado este sábado.

Además, afirmó que tales esfuerzos de contrabando "son una flagrante violación de los entendimientos entre Israel y el Líbano".

Esta es la segunda vez en menos de 48 horas que Israel ha anunciado ataques aéreos en la región fronteriza.

Por el momento, no ha habido una respuesta oficial inmediata de las autoridades libanesas o sirias con respecto al ataque.