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Bombardeos de Israel impactan varias zonas de frontera entre Siria y Líbano
Esta es la segunda vez en menos de 48 horas que el Ejército de Israel anuncia ataques aéreos en la región fronteriza de Siria y Líbano.
Bombardeos de Israel impactan varias zonas de frontera entre Siria y Líbano
Las fuerzas israelíes alegaron que los lugares bombardeados estaban siendo utilizadas para transferencias de armas al grupo libanés Hezbollah. Foto: Archivo AA / Photo: AA Archive / AA Archive
Por Redacción

El Ejército de Israel afirmó que lanzó ataques aéreos en varias zonas a lo largo de la frontera entre Siria y Líbano, alegando que los lugares estaban siendo utilizados para transferencias de armas al grubo libanés Hezbollah.

"La fuerza aérea realizó una operación contra los corredores de transporte en la frontera entre Siria y el Líbano hace poco, los cuales Hezbollah supuestamente está utilizando para transferir armamento al Líbano", dijo el ejército israelí en un comunicado este sábado.

Además, afirmó que tales esfuerzos de contrabando "son una flagrante violación de los entendimientos entre Israel y el Líbano".

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Esta es la segunda vez en menos de 48 horas que Israel ha anunciado ataques aéreos en la región fronteriza.

Por el momento, no ha habido una respuesta oficial inmediata de las autoridades libanesas o sirias con respecto al ataque.

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Ocupación de los Altos del Golán

Desde la caída del régimen de Bashar al Assad en Siria el 8 de diciembre de 2024, Israel ha intensificado los ataques aéreos contra posiciones militares sirias.

Además, ha ampliado su ocupación de los Altos del Golán al apoderarse de la zona desmilitarizada y del monte Hermón, acciones que violan el acuerdo de retirada de 1974 con Siria.

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Los recientes avances militares de Israel en los Altos del Golán ocupados han desatado la condena de las Naciones Unidas y de varias naciones árabes.

Tel Aviv ocupó ilegalmente los Altos del Golán en 1967 y los anexó unilateralmente en 1981. A excepción de Estados Unidos, la invasión no fue reconocida por la comunidad internacional.

FUENTE:TRT Español y agencias
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