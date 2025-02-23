Ciudad de Carmen de Areco, provincia de Buenos Aires. Años 80. Una abuela invita a su nieta a casa. Le prepara torta. Calienta agua y anuncia triunfal: “Es hora de que pruebes tu primer mate”. Y así Valeria Trápaga recibe su bautismo de yerba. Tiene 6 años.

“Ahora, con todo lo que aprendí, me doy cuenta que mi abuela hizo todo mal”, se ríe Valeria. “Era con el agua hervida y mucha azúcar. Lo hizo todo mal pero a la vez todo bien: porque siempre voy recordar ese día”. Para cerrar la ceremonia, le obsequió un mate de juguete para practicar con amigas.

Ese episodio marcaría su vida y su carrera.

El mate no es sólo la infusión más bebida de la Argentina, donde se consume siete kilos per cápita al año –el país que más bebe del mundo–, además es la única infusión que se ceba y comparte. Y hoy el mate es viral a nivel global: popular en Siria, Uruguay, Chile, Bolivia y Perú.

En Estados Unidos y en Europa, se emplea como energizante. “La cafeína de la yerba permanece 9 horas en el cuerpo, en cambio, el café es un shock de energía que en poco tiempo, desaparece”, explica Valeria. Y en México, beben mate como ansiolítico para calmar el apetito de aquellos que atraviesan dietas.

Y en ese mercado expansivo, Valeria es la primera sommelier de mate de la región, sentó las bases para la primera cátedra de yerba mate a nivel académico, dio charlas Ted X sobre la pasión argentina por la yerba, su cuenta de Instagram –@catadeyerbamate– tiene más de 50.000 seguidores, y viajó durante años dando capacitaciones para una de las yerbateras más grandes de Sudamérica.

El mate, un fenómeno social que lo atraviesa todo

“El amor por el mate es algo social, cultural y vincular único en el mundo. Atraviesa todas las edades y clases sociales. Ante el mate todos somos iguales”, cuenta Valeria a TRT español. “Aún así, la Argentina, el país donde más yerba mate se bebe, es el lugar donde menos se sabe del tema”.

Valeria tenía –y tiene- un desafío doble: enseñar y despejar mitos de aquellos que, supuestamente, lo saben todo sobre el mate. “Muchos argentinos te dicen: ‘Qué me vas a enseñar si nací en el campo y me críe tomando mate’. Pero luego les das argumentos sólidos, y se quedan callados”.

Del mate de la abuela a sommelier pionera

A decir verdad, tras su bautismo matero con la abuela, a Valeria le llevaría un largo recorrido reencontrarse con el mate como forma de vida. Estudió administración hotelera, turismo de bajo impacto ambiental, luego ceremonial y protocolo, y después organización de eventos. Pero, siempre, el hechizo verde del mate la persiguió. “¿Sabes qué me llevé cuando fui a vivir a Buenos Aires a estudiar en la universidad?”, pregunta ella como si fuera lo más obvio del mundo. “El mate de mi casa. Y bidones con agua de casa. Porque todo eso me recordaba a mi hogar”.

En 1993 fue becada en la Universidad de Florida, en EE.UU., para estudiar el concepto hotelero del “bed and breakfast”. Regresó, y junto a una amiga, estrenó un emprendimiento de hotelería rural, donde contactaba estancias históricas de la Argentina con agencias de turismo.

En 2001, se apuntó a la carrera de sommelier. Pero no era una alumna tradicional. Pues Valeria no dejaba de pensar en yerba por más de que pusieran un vino ante sus ojos. “Yo me fijaba por mi cuenta y experimentaba con la yerba mate buscando paralelismos con el vino”.

La primera cátedra de mate del mundo