Las “innovadoras reformas económicas” del presidente de Argentina, Javier Milei, estuvieron en el centro de la reunión que el mandatario sostuvo este sábado con su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, en Washington, según informó la Casa Blanca a través de X. Los líderes también hablaron sobre cómo los dos países “pueden trabajar más estrechamente” y, finalmente, Trump invitó a Milei a visitar la Casa Blanca en los próximos meses.

Una foto de los dos presidentes, en los que aparecen sonriendo mientras comparten un apretón de mano, acompañó la publicación en redes sociales sobre la reunión. El portavoz presidencial de Argentina, Milei Adorni, compartió en su perfil de X varias fotos del encuntro entre Trump y Milei con el mensaje: “Gran momento. Fin”.

Milei insiste en un acuerdo de libre comercio con EE.UU.

Mientras los efectos del escándalo por la criptomoneda $LIBRA, que envolvió a Milei la semana pasada, aún sacuden a Argentina, el mandatario viajó a Estados Unidos para participar el sábado en la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC, por sus siglas inglés) a las afueras de Washington. Allí dio un discurso en el que manifestó que le gustaría tener un acuerdo de libre comercio con EE.UU.

"Si no estuviéramos restringidos por el Mercosur, Argentina ya estaría trabajando en un acuerdo de libre comercio con Estados Unidos que sea mutuamente beneficioso, y que no cargue injustamente sobre las espaldas de productores argentinos", añadió, refiriéndose al bloque sudamericano que su país integra junto a Brasil, Paraguay y Uruguay.

Previamente, en el foro económico de Davis en Suiza, Milei dijo que estaría dispuesto a dejar el bloque comercial si fuera la "única vía" para lograr este tratado con Washington.

El mandatario también prometió en su discurso “sumarse” a la política de "aranceles recíprocos" que Trump prevé aplicar a partir del 2 de abril, y que consiste en imponer a cada país el mismo nivel de tarifas aduaneras que las que estos establecen a los productos estadounidenses. "Argentina quiere ser el primer país del mundo en sumarse a este acuerdo de reciprocidad que pide la administración Trump en materia comercial", afirmó, sin dar más detalles.