Por primera vez en 20 años, Israel despliega tanques en Cisjordania ocupada
El Ejército de Israel informó que sus tropas están operando en múltiples zonas cerca de Yenín, en el norte de Cisjordania ocupada.
El ejército continuó con sus ataques letales en el norte de Cisjordania ocupada, donde ha matado al menos a 60 personas. / Foto: AA / AA
Por Redacción
23 de febrero de 2025

Por primera vez desde 2002, el Ejército de Israel desplegó tanques en Cisjordania ocupada este domingo, en medio de una escalada militar en el territorio palestino.

Un comunicado militar indicó que las tropas de la Brigada de Infantería Nahal y de la unidad de Comando Duvdevan comenzaron sus operaciones en varias aldeas cerca de Yenín, en el norte de Cisjordania Ocupada.

Esta nueva agresión se produce en medio de la escalada de incesantes ataques israelíes contra varias provincias del norte del territorio ocupado, dirigidos especialmente contra los campos de refugiados palestinos, y que se han extendido por más de 33 días.

La emisora pública israelí KAN informó que el despliegue de tanques formaba parte de "preparativos más amplios para una expansión de las operaciones militares en esa zona de Cisjordania" ocupada.

Este marca el primer despliegue de tanques en más de dos décadas, cuando en 2002 ejército israelí los utilizó como parte de la Operación Escudo Defensivo en Cisjordania ocupada.

Presión política

Según una fuente anónima citada por Canal 14 de Israel, la dirección política en Tel Aviv “presionó para la inclusión de tanques en la operación militar en curso en el norte de Cisjordania" ocupada.

La misma fuente señaló que el ejército no descarta volver a usar la fuerza aérea si la situación lo justifica.

Los militares israelíes también continuaron con las mortales incursiones en Cisjordania ocupada, donde al menos 60 personas han sido asesinadas. A lo que se suma que miles de palestinos han sido forzados a desplazarse de sus hogares en los campos de refugiados del territorio, mientras las fuerzas de Tel Aviv demolían viviendas e infraestructura.

Por parte, una organización palestina publicó este sábado un mapa que muestra que el 44,5% de Cisjordania ocupada está ahora bajo control directo israelí.

El mapa, incluido en un informe del Departamento de Asuntos de Negociaciones de la Organización para la Liberación de Palestina, destaca la expansión de los asentamientos ilegales en la zona, revelando que, en 2024, Israel estableció cinco nuevos asentamientos ilegales y 50 nuevos puestos de avanzada.

El informe también señaló que la población ilegal de colonos sionistas en Cisjordania se ha triplicado desde 1995, llegando a aproximadamente 740.000 en 2024.

La tensión no ha dejado de aumentar en Cisjordania ocupada, donde al menos 923 palestinos han sido asesinados y casi 7.000 han resultado heridos en ataques del ejército de Tel Aviv y colonos israelíes ilegales desde el inicio del genocidio contra Gaza el 7 de octubre de 2023, según el Ministerio de Salud palestino.

La Corte Internacional de Justicia declaró en julio de 2024 que la ocupación prolongada de los territorios palestinos por parte de Israel es ilegal, exigiendo la evacuación de todos los asentamientos en Cisjordania y Jerusalén Este ocupadas.

