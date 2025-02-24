El enviado especial del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, Steve Witkoff, aseguró que Washington está "muy cerca" de alcanzar un acuerdo de paz entre Ucrania y Rusia, similar al Protocolo de Estambul, para poner fin a la guerra.

En declaraciones al canal estadounidense CNN, Witkoff reiteró el domingo que la guerra no tenía por qué haber ocurrido y que, independientemente de quién la inició, debe llegar a su fin.

"La guerra no tenía por qué haber ocurrido. Fue provocada. Eso no significa necesariamente que la hayan provocado los rusos", afirmó.

Witkoff también hizo referencia a las discusiones sobre la posible adhesión de Ucrania a la OTAN, sugiriendo que representan una amenaza para Moscú. "Hubo todo tipo de conversaciones en ese momento sobre la entrada de Ucrania en la OTAN. El presidente ha hablado sobre esto. No tenía por qué haber ocurrido. Básicamente se convirtió en una amenaza para los rusos", agregó.

Asimismo, destacó que las negociaciones previas, enmarcadas en el llamado Protocolo de Estambul, estuvieron cerca de concretarse y que ese marco podría servir como base para un acuerdo de paz.

"Hubo negociaciones muy coherentes y sustanciales enmarcadas en el llamado Acuerdo del Protocolo de Estambul. Estuvimos muy cerca de firmar algo, y creo que usaremos ese marco como una guía para lograr un acuerdo de paz entre Ucrania y Rusia. Y creo que ese será un día increíble" añadió.

Sobre el papel de Trump en el proceso, Witkoff aseguró: "Hemos tenido cerca de 1.5 millones de muertes, y finalmente tenemos un líder decidido a detener la masacre”.