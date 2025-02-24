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Protocolo de Estambul “guiará” acuerdo entre Rusia y Ucrania, según EE.UU.
Steve Witkoff, el enviado especial de Donald Trump, aseguró que Washington está "muy cerca" de alcanzar un acuerdo de paz entre Ucrania y Rusia, similar al Protocolo de Estambul.
Protocolo de Estambul “guiará” acuerdo entre Rusia y Ucrania, según EE.UU.
Imagen del presidente de Ucrania, Volodymyr Zelenskyy y el presidente de Rusia, Vladimir Putin. / Foto: TRTWorld. / Photo: TRT World / TRT World
Por Redacción

El enviado especial del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, Steve Witkoff, aseguró que Washington está "muy cerca" de alcanzar un acuerdo de paz entre Ucrania y Rusia, similar al Protocolo de Estambul, para poner fin a la guerra.

En declaraciones al canal estadounidense CNN, Witkoff reiteró el domingo que la guerra no tenía por qué haber ocurrido y que, independientemente de quién la inició, debe llegar a su fin.

"La guerra no tenía por qué haber ocurrido. Fue provocada. Eso no significa necesariamente que la hayan provocado los rusos", afirmó.

Witkoff también hizo referencia a las discusiones sobre la posible adhesión de Ucrania a la OTAN, sugiriendo que representan una amenaza para Moscú. "Hubo todo tipo de conversaciones en ese momento sobre la entrada de Ucrania en la OTAN. El presidente ha hablado sobre esto. No tenía por qué haber ocurrido. Básicamente se convirtió en una amenaza para los rusos", agregó.

Asimismo, destacó que las negociaciones previas, enmarcadas en el llamado Protocolo de Estambul, estuvieron cerca de concretarse y que ese marco podría servir como base para un acuerdo de paz.

"Hubo negociaciones muy coherentes y sustanciales enmarcadas en el llamado Acuerdo del Protocolo de Estambul. Estuvimos muy cerca de firmar algo, y creo que usaremos ese marco como una guía para lograr un acuerdo de paz entre Ucrania y Rusia. Y creo que ese será un día increíble" añadió.

Sobre el papel de Trump en el proceso, Witkoff aseguró: "Hemos tenido cerca de 1.5 millones de muertes, y finalmente tenemos un líder decidido a detener la masacre”.

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Resoluciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas

Estados Unidos ha presionado a Ucrania para que retire su resolución en la Asamblea General de la ONU, respaldada por Europa, que exige la retirada inmediata de las fuerzas rusas, a favor de una propuesta estadounidense que no menciona la invasión de Moscú, según afirmaron un funcionario estadounidense y un diplomático europeo.

Sin embargo, Ucrania se ha negado a retirar su proyecto de resolución, por lo que la Asamblea General votará sobre el texto este lunes, en el tercer aniversario de la guerra, según indicaron dos diplomáticos europeos.

Se espera que la Asamblea General, integrada por 193 naciones, vote sobre el proyecto de resolución estadounidense, según explicaron el diplomático y el funcionario, que hablaron bajo condición de anonimato porque las negociaciones privadas aún están en curso.

La administración de Trump también busca someter su propuesta a votación en el Consejo de Seguridad de la ONU. El órgano, compuesto por 15 miembros, se reunirá el lunes por la tarde para abordar la situación en Ucrania y podría votar justo después, según se anunció a última hora del domingo. Sin embargo, diplomáticos europeos señalaron que podría posponerse hasta el martes a pedido de Rusia.

Estas resoluciones enfrentadas —las primeras desde la invasión— reflejan la creciente tensión entre EE.UU., Ucrania y los países europeos en las cinco semanas transcurridas desde que Trump asumió la presidencia e inició negociaciones con Rusia, con el objetivo de poner fin al conflicto.

FUENTE:TRT Español
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