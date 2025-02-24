El ministro de Relaciones Exteriores de Türkiye, Hakan Fidan, declaró que su país está dispuesto a contribuir al proceso de paz entre Rusia y Ucrania. Lo aseguró este lunes tras reunirse con su homólogo ruso, Sergey Lavrov, quien viajó a Ankara, donde mantuvo una reunión clave con el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan.

Fidan también destacó que las garantías de seguridad son una cuestión que Türkiye sigue de cerca y subrayó la importancia que le otorga a la nueva iniciativa de Estados Unidos para poner fin a la guerra entre Rusia y Ucrania, calificándola como un enfoque "orientado a resultados".

El ministro también hizo hincapié en que Türkiye y Rusia comparten una visión similar sobre el fin de los movimientos separatistas en Siria.

Por su parte, Lavrov anunció que se celebrará una nueva reunión entre Rusia y Estados Unidos esta semana para abordar los obstáculos en el funcionamiento de las misiones diplomáticas.

Lavrov también comentó que informó a Fidan sobre los resultados de las conversaciones con Estados Unidos que tuvieron lugar la semana pasada en Arabia Saudita.

"Hemos informado a nuestros amigos turcos en detalle sobre las conversaciones ruso-estadounidenses que se celebraron el 18 de febrero en Riad, las cuales fueron muy valoradas en cuanto a la oportunidad de finalmente tener un diálogo normal, a pesar de las numerosas contradicciones que, por supuesto, persisten", declaró.

Cuando se le preguntó sobre las perspectivas de una solución al conflicto ucraniano, el máximo diplomático ruso dijo que Moscú está dispuesto a negociar con Ucrania, Europa y cualquier parte dispuesta, pero insistió en que la guerra solo cesará cuando se alcance un acuerdo aceptable para Rusia.

Asimismo, afirmó que Rusia ha propuesto en varias ocasiones alto el fuego, pero que Ucrania ha utilizado estos períodos para reforzar sus posiciones militares.

"Estamos dispuestos a negociar con Ucrania, Europa y con cualquier representante que desee ayudar a lograr la paz de buena fe, pero solo dejaremos de luchar cuando estas negociaciones den como resultado un acuerdo firme y sostenible que se ajuste a la Federación Rusa", señaló.

Además, Lavrov recordó que en abril de 2022 se alcanzó un acuerdo con Ucrania en Estambul, pero que el entonces primer ministro británico Boris Johnson lo bloqueó, y Occidente obstruyó su implementación con el fin de debilitar a Rusia.