El ministro de Relaciones Exteriores de Türkiye, Hakan Fidan, declaró que su país está dispuesto a contribuir al proceso de paz entre Rusia y Ucrania. Lo aseguró este lunes tras reunirse con su homólogo ruso, Sergey Lavrov, quien viajó a Ankara, donde mantuvo una reunión clave con el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan.
Fidan también destacó que las garantías de seguridad son una cuestión que Türkiye sigue de cerca y subrayó la importancia que le otorga a la nueva iniciativa de Estados Unidos para poner fin a la guerra entre Rusia y Ucrania, calificándola como un enfoque "orientado a resultados".
El ministro también hizo hincapié en que Türkiye y Rusia comparten una visión similar sobre el fin de los movimientos separatistas en Siria.
Por su parte, Lavrov anunció que se celebrará una nueva reunión entre Rusia y Estados Unidos esta semana para abordar los obstáculos en el funcionamiento de las misiones diplomáticas.
Lavrov también comentó que informó a Fidan sobre los resultados de las conversaciones con Estados Unidos que tuvieron lugar la semana pasada en Arabia Saudita.
"Hemos informado a nuestros amigos turcos en detalle sobre las conversaciones ruso-estadounidenses que se celebraron el 18 de febrero en Riad, las cuales fueron muy valoradas en cuanto a la oportunidad de finalmente tener un diálogo normal, a pesar de las numerosas contradicciones que, por supuesto, persisten", declaró.
Cuando se le preguntó sobre las perspectivas de una solución al conflicto ucraniano, el máximo diplomático ruso dijo que Moscú está dispuesto a negociar con Ucrania, Europa y cualquier parte dispuesta, pero insistió en que la guerra solo cesará cuando se alcance un acuerdo aceptable para Rusia.
Asimismo, afirmó que Rusia ha propuesto en varias ocasiones alto el fuego, pero que Ucrania ha utilizado estos períodos para reforzar sus posiciones militares.
"Estamos dispuestos a negociar con Ucrania, Europa y con cualquier representante que desee ayudar a lograr la paz de buena fe, pero solo dejaremos de luchar cuando estas negociaciones den como resultado un acuerdo firme y sostenible que se ajuste a la Federación Rusa", señaló.
Además, Lavrov recordó que en abril de 2022 se alcanzó un acuerdo con Ucrania en Estambul, pero que el entonces primer ministro británico Boris Johnson lo bloqueó, y Occidente obstruyó su implementación con el fin de debilitar a Rusia.
Según Lavrov, Moscú espera el nombramiento de un representante estadounidense para las negociaciones con Rusia sobre la resolución del conflicto ucraniano. También señaló que la no adhesión de Ucrania a la OTAN debería ser un requisito en cualquier futuro acuerdo de paz.
Türkiye pide “un enfoque realista”
El ministro de Exteriores turco también subrayó este lunes la necesidad de un enfoque realista sobre la aspiración de Ucrania de unirse a la OTAN, destacando las preocupaciones de seguridad más amplias que subyacen a la solicitud de Kiev para formar parte de la alianza.
"No nos importaría si quieren ser miembros de la OTAN, pero debemos ser muy realistas, porque hemos manifestado abiertamente que estamos a favor de que Ucrania sea miembro de la OTAN. Esta fue la declaración de nuestro presidente, Recep Tayyip Erdogan, por lo que esta es nuestra posición oficial", afirmó Fidan en una entrevista con el medio de noticias Bloomberg.
Cuando se le preguntó si un cambio en la administración de Estados Unidos está influyendo en la postura de Washington sobre la membresía de Ucrania en la OTAN, Fidan respondió: "No estoy seguro de que la administración anterior también estuviera a favor de que Ucrania se uniera a la OTAN. Así que creo que no hay una nueva política al respecto".
El ministro turco indicó que las discusiones sobre las ambiciones de Ucrania respecto a la OTAN continúan entre Türkiye, los socios europeos y los funcionarios ucranianos.
"Debemos entender un hecho muy claro. Los ucranianos están pidiendo la membresía en la OTAN, no solo por el hecho de ser miembros, sino para obtener una garantía de seguridad para su propio país", enfatizó Fidan.
"Creo que ahora la garantía de seguridad para evitar que la guerra resurja es una de las cuestiones principales que estamos discutiendo en las negociaciones", añadió el ministro turco.
"Por lo tanto, los ucranianos, una de las alternativas que buscan es la membresía en la OTAN, o en su defecto, la formación de una gran coalición internacional que se posicione a lo largo de las líneas de contacto. Los rusos, en cambio, podrían tener enfoques distintos para lo que respecta a las garantías de seguridad” concluyó.