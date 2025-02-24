El ejército israelí podría estar preparando la reanudación de su ofensiva contra Gaza, según afirmó el primer ministro de ese país, Benjamín Netanyahu, luego de que Tel Aviv retrasara un intercambio de prisioneros clave en la primera fase del acuerdo de tregua. El anuncio aumenta la incertidumbre sobre el ya frágil alto el fuego, cuya segunda fase debería comenzar el próximo sábado.

"Estamos preparados para reanudar los combates intensos en cualquier momento", declaró Netanyahu en un evento militar este domingo. Añadiendo que alcanzará sus objetivos "por la vía diplomática o por otros medios".

En la misma línea, el ejército israelí indicó en un comunicado que "tras evaluar la situación, se decidió aumentar la preparación operativa en la zona fronteriza".

El anuncio de Tel Aviv se produjo luego de que Israel retrasara la liberación de prisioneros palestinos este sábado, a pesar de que Hamás entregó a seis rehenes, según lo estipulado en el acuerdo de tregua.

El intercambio de prisioneros es una condición clave de la primera fase de un acuerdo de alto el fuego. En un primer momento, estaba previsto que el gobierno israelí liberara a 620 palestinos, en su mayoría detenidos desde octubre de 2023, incluidos 24 mujeres y menores.

Sin embargo, en la madrugada del domingo, Netanyahu anunció que pospondrá su liberación hasta que "la liberación de los próximos rehenes quede garantizada” y no se realicen lo que calificó como “ceremonias degradantes" al momento del intercambio.

Por su parte, Hamás calificó la medida como una "violación" del alto el fuego y suspendió todas las negociaciones hasta que Israel cumpla primero con la liberación acordada.

El portavoz de Hamás, Abdel Latif Al-Qanou, advirtió que el incumplimiento israelí socava los esfuerzos para completar la liberación de los rehenes restantes en la primera etapa."El fracaso en implementar el protocolo humanitario y la demora en la liberación de prisioneros demuestra la intención de Israel de obstaculizar el acuerdo", declaró.

Además, acusó a Netanyahu de anteponer su agenda personal y descuidar la vida de los cautivos israelíes. También confirmó que Hamás está en contacto con los mediadores del acuerdo para abordar las reiteradas violaciones del pacto por parte de Israel.