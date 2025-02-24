Israel prolongará su presencia militar en Cisjordania ocupada durante al menos un año, anunció este domingo el ministro de Defensa, Israel Katz. La decisión llega tras el desalojo total de tres campos de refugiados y el desplazamiento forzado de al menos 40.000 personas.

“He dado instrucciones a las FDI (Fuerzas de Defensa de Israel) para que se preparen para una larga estancia en los campamentos que fueron desalojados durante el próximo año, y no permitan que los residentes regresen” afirmó.

Katz aseguró que los campos de refugiados de Yenín, Tulkarem y Nur Shams “están ahora vacíos” y que las fuerzas israelíes no permitirán que los desplazados “regresen”, una medida que da continuidad a sus políticas de desplazamiento forzoso.

El ministro israelí hizo estos anuncios luego de que este domingo, Tel Aviv desplegara tanques en el norte de Cisjordania ocupada, una medida sin precedentes desde 2002, y que afecta principalmente a las ciudades de Yenín, Tulkarem y Nur Shams.

Horas después, anunció la ampliación de las operaciones en la zona. “El ejército israelí está ampliando sus operaciones en el norte de Cisjordania ocupada y, a partir de esta noche, también operará en la ciudad de Qabatiya”, indicó Katz.

Según la agencia de noticias palestina Wafa, las fuerzas israelíes impusieron un toque de queda de 48 horas en Qabatiya y en Yenín, lo que ha dificultado aún más la movilidad de sus habitantes.

Asimismo, el alcalde de la ciudad de Qabatiya, Ahmad Zakarneh, explicó a la agencia de noticias Anadolu que las fuerzas israelíes han bloqueado todos los accesos, impidiendo que los palestinos entren o salgan de la zona.

“Las excavadoras militares han seguido destruyendo calles e infraestructura, mientras las fuerzas del ejército se desplegaban en los vecindarios y realizaban redadas en viviendas, algunas de las cuales fueron convertidas en cuarteles militares”, relató Zakarneh, destacando el impacto devastador en la ciudad.

Además, la actividad de la agencia de la ONU para los refugiados palestinos, UNRWA, ha quedado “suspendida”, según afirmó el Ejército en un comunicado. En consecuencia, miles de personas se han quedado sin acceso a asistencia humanitaria en medio de una crisis de desplazamiento masivo.