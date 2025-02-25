El presidente de Francia, Emmanuel Macron, se reunió en Washington con su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, y le reiteró que Europa busca un "acuerdo rápido" para la paz entre Rusia y Ucrania, pero sin aceptar una "capitulación". El encuentro, clave en el contexto del tercer aniversario de la guerra, coincidió con dos votaciones en la ONU que expusieron las crecientes diferencias entre EE.UU. y sus antiguos aliados europeos.

"Queremos un acuerdo rápido, pero no frágil", afirmó Macron. En esa línea señaló que cree que se puede emprender "un camino" con Trump para poner fin a la guerra y calificó la iniciativa como “muy positiva”. No obstante, insistió en la necesidad de ofrecer "garantías" de que la paz será respetada por Rusia.

Por su parte, Trump dijo que estaba satisfecho de que el presidente francés esté “de acuerdo” con él “en muchos de los temas más importantes". "Es el momento adecuado para poner fin a la guerra, y me complace que el presidente Macron esté de acuerdo en que Europa debe asumir un papel central en la seguridad a largo plazo de Ucrania", declaró.

En este sentido, los mandatarios coincidieron en que los costos de asegurar la paz deben ser compartidos entre Estados Unidos y Europa.

"Me complace que el presidente Macron esté de acuerdo en que el costo y la carga de asegurar la paz deben ser asumidos por las naciones de Europa, no solo por Estados Unidos, y Europa debe asumir ese papel central para garantizar la seguridad a largo plazo de Ucrania, que es lo que quieren hacer", subrayó Trump.

División en la ONU

Paralelamente a la reunión en Washington, las diferencias entre Estados Unidos y Europa quedaron expuestas este lunes en la ONU.

Primero, en la Asamblea General se votó una resolución, promovida por Ucrania y varios países europeos, que exigía una paz "completa, justa y duradera". Además, incluía una mención a la "invasión a gran escala de Ucrania" por las fuerzas rusas. La iniciativa fue respaldada por 93 votos a favor, 18 en contra y 65 abstenciones, con Rusia y Estados Unidos entre los opositores.