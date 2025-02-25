Mientras siguen estancadas las negociaciones entre Israel y Hamás para avanzar a la segunda fase del alto el fuego en Gaza, Tel Aviv se prepara para ocupar el asediado enclave. Así lo afirmó el ministro de Finanzas israelí, Bezalel Smotrich, quien agregó que la operación estaría coordinada con el Gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

“Cuando decidamos que ha llegado el momento de reanudar la guerra, se sorprenderán de la unidad, la fuerza y la precisión letal de nuestra ocupación de Gaza”, declaró Smotrich en un discurso ante el Parlamento, según la emisora pública israelí KAN.

Smotrich destacó el apoyo de Trump, quien, en palabras del ministro, “finalmente está hablando claramente la erradicación de Hamás de la faz de la tierra”. También detalló que el Ejército de Israel se prepara para la ocupación bajo el liderazgo del nuevo jefe de gabinete Eyal Zamir, quien asumirá sus funciones en la primera semana de marzo.

Luego, el funcionario israelí amenazó al grupo de resistencia palestino: “Saben muy bien que su tiempo sobre el terreno es limitado hasta que Israel regrese a la batalla con toda su fuerza, velocidad y capacidad letal que los derrotará y destruirá”. También advirtió que, si retoman la ofensiva, desatarán una “dolorosa venganza que no dejará restos ni refugiados”.

Israel informa a EE.UU. que no está comprometido con alto el fuego en Gaza

El diario israelí Haaretz reveló que el Gobierno de Netanyahu ya no estaría comprometido con el plan de tres etapas respaldado por el expresidente de EE.UU., Joe Biden, en el que se basó el acuerdo de tregua firmado el 19 de enero.

“Israel no está comprometido con el plan de tres etapas de la administración Biden, incluso aunque lo haya firmado”, informó el ministro de Asuntos Estratégicos, Ron Dermer, en una reunión con el enviado especial del presidente Trump para Oriente Medio, Steve Witkoff.

“De hecho, en lo que respecta a Netanyahu, no hay una segunda etapa”, añadió el informe de Hareetz, agregando su plan sería “liberar a todos los rehenes restantes en una sola etapa y Hamás recibirá prisioneros a cambio”.

Si esta exigencia no se cumple, según el informe, Israel recurrirá al “Plan B”, que consiste en retomar una “guerra intensa, estableciendo zonas de refugio para civiles y permitiendo que organizaciones internacionales distribuyan alimentos únicamente en esas áreas”. Es decir, reanudar la ofensiva que, en los últimos 16 meses, mató a más de 48.000 palestinos en Gaza.

Hasta el momento, el gobierno israelí no ha hecho comentarios oficiales sobre esta información, aunque el domingo Netanyahu aseguró que su ejército se está “preparando para reanudar los combates a gran escala en cualquier momento”.

En la misma línea, el ministro de Energía israelí, Eli Cohen, destacó cuatro condiciones “indispensables” para avanzar en la segunda fase del acuerdo de alto el fuego en Gaza.