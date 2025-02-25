ORIENTE MEDIO
7 MIN DE LECTURA
Israel se prepara para ocupar Gaza con apoyo de EE.UU., asegura ministro
El ministro de Finanzas de Israel, Bezalel Smotrich, dijo que el Ejército se prepara para ocupar Gaza en coordinación con EE.UU. Mientras, Hamás exige que Tel Aviv cumpla el acuerdo de cese del fuego.
Israel se prepara para ocupar Gaza con apoyo de EE.UU., asegura ministro
Smotrich afirma que existe un amplio consenso, tanto dentro de la coalición israelí como de la oposición, contra el establecimiento de un Estado palestino. Foto: Archivo Reuters. / Reuters
Por Redacción

Mientras siguen estancadas las negociaciones entre Israel y Hamás para avanzar a la segunda fase del alto el fuego en Gaza, Tel Aviv se prepara para ocupar el asediado enclave. Así lo afirmó el ministro de Finanzas israelí, Bezalel Smotrich, quien agregó que la operación estaría coordinada con el Gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

“Cuando decidamos que ha llegado el momento de reanudar la guerra, se sorprenderán de la unidad, la fuerza y la precisión letal de nuestra ocupación de Gaza”, declaró Smotrich en un discurso ante el Parlamento, según la emisora pública israelí KAN.

Smotrich destacó el apoyo de Trump, quien, en palabras del ministro, “finalmente está hablando claramente la erradicación de Hamás de la faz de la tierra”. También detalló que el Ejército de Israel se prepara para la ocupación bajo el liderazgo del nuevo jefe de gabinete Eyal Zamir, quien asumirá sus funciones en la primera semana de marzo.

Luego, el funcionario israelí amenazó al grupo de resistencia palestino: “Saben muy bien que su tiempo sobre el terreno es limitado hasta que Israel regrese a la batalla con toda su fuerza, velocidad y capacidad letal que los derrotará y destruirá”. También advirtió que, si retoman la ofensiva, desatarán una “dolorosa venganza que no dejará restos ni refugiados”.

Israel informa a EE.UU. que no está comprometido con alto el fuego en Gaza

El diario israelí Haaretz reveló que el Gobierno de Netanyahu ya no estaría comprometido con el plan de tres etapas respaldado por el expresidente de EE.UU., Joe Biden, en el que se basó el acuerdo de tregua firmado el 19 de enero.

“Israel no está comprometido con el plan de tres etapas de la administración Biden, incluso aunque lo haya firmado”, informó el ministro de Asuntos Estratégicos, Ron Dermer, en una reunión con el enviado especial del presidente Trump para Oriente Medio, Steve Witkoff.

“De hecho, en lo que respecta a Netanyahu, no hay una segunda etapa”, añadió el informe de Hareetz, agregando su plan sería “liberar a todos los rehenes restantes en una sola etapa y Hamás recibirá prisioneros a cambio”.

Si esta exigencia no se cumple, según el informe, Israel recurrirá al “Plan B”, que consiste en retomar una “guerra intensa, estableciendo zonas de refugio para civiles y permitiendo que organizaciones internacionales distribuyan alimentos únicamente en esas áreas”. Es decir, reanudar la ofensiva que, en los últimos 16 meses, mató a más de 48.000 palestinos en Gaza.

Hasta el momento, el gobierno israelí no ha hecho comentarios oficiales sobre esta información, aunque el domingo Netanyahu aseguró que su ejército se está “preparando para reanudar los combates a gran escala en cualquier momento”.

En la misma línea, el ministro de Energía israelí, Eli Cohen, destacó cuatro condiciones “indispensables” para avanzar en la segunda fase del acuerdo de alto el fuego en Gaza.

RECOMENDADOS

"Israel exige cuatro condiciones antes de pasar a la segunda fase", afirmó Cohen, miembro del Gabinete de Seguridad de Israel, en una entrevista con la emisora pública KAN el lunes. Explicó que estas son el regreso de los rehenes israelíes, la retirada de Hamás de Gaza, el desarme del enclave y el control de seguridad del territorio por parte de Israel.

Hamás exige que Israel cumpla condiciones del acuerdo para empezar negociaciones

Por su parte, Hamás exigió este lunes que Israel cumpla las condiciones del acuerdo de alto el fuego para poder avanzar con las negociaciones de la segunda etapa.

"La resistencia no participará en nuevas negociaciones mientras la ocupación no respete el acuerdo y cumpla con sus compromisos en la primera fase", declaró el portavoz de Hamás, Abdel Latif Al-Qanou, en un comunicado.

Al-Qanou también subrayó que "el incumplimiento del protocolo humanitario y el retraso en la liberación de prisioneros demuestran la intención de la ocupación de obstruir el acuerdo".

Y añadió que esto "no contribuye a los esfuerzos para completar la liberación de los rehenes israelíes restantes". También acusó a Netanyahu de priorizar su agenda personal por sobre la vida de los rehenes.

El sábado, Tel Aviv retrasó la liberación de 620 prisioneros palestinos, a pesar de que Hamás entregó a los seis rehenes israelíes pactados bajo los términos del acuerdo. De acuerdo al comunicado que la oficina de Netanyahu emitió el domingo, los prisioneros palestinos no serán entregados “hasta que se garantice la liberación de los próximos rehenes, sin las ceremonias degradantes”.

En las últimas semanas, el Gobierno de Netanyahu ha estancado los diálogos para avanzar en la segunda etapa, que inicialmente estaban programadas para comenzar el 3 de febrero.

El acuerdo de alto el fuego entre Israel y Hamás permitió contener en cierta medida la devastadora ofensiva de Israel contra Gaza, que ha dejado el enclave en ruinas.

En noviembre pasado, la Corte Penal Internacional emitió órdenes de arresto contra Netanyahu, y su exministro de Defensa Yoav Gallant, por crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad en Gaza.

Israel también se enfrenta a un caso de genocidio en la Corte Internacional de Justicia por sus acciones sobre el enclave.

FUENTE:TRT Español y agencias
Explora
Gaza inicia la transición hacia un gobierno de tecnócratas mientras persisten los ataques israelíes
La vida del médico palestino Abu Safiya corre peligro en prisión israelí, alertan organizaciones
Líderes de la OTAN se reúnen en Ankara en una cumbre decisiva para el futuro de la alianza
¿Por qué el delicado equilibrio que mantiene Türkiye es clave para la OTAN?
Por Murat Sofuoglu
Irán vive una jornada de oraciones por el líder Alí Jamenei, en el segundo día de su funeral público
Erdogan advierte que Israel, un "adicto a la guerra", busca “dinamitar” acuerdo entre EE.UU. e Irán
Estados Unidos cumple 250 años, y para millones que cruzaron océanos y tierras no hay certezas
Por Sadiq S Bhat
Mientras multitudes despiden a Alí Jamenei en Irán, Trump dice que pausó diálogos por el funeral
Türkiye refuerza sus medidas de seguridad y de tráfico aéreo para Cumbre de Líderes de la OTAN 2026
Comienza en Teherán el funeral de Alí Jamenei con amplia presencia internacional
El apoyo a Palestina deja huella en el Mundial: cinco momentos donde la solidaridad estuvo presente
De Ucrania a Irán: ¿qué está en juego en la Cumbre de la OTAN en Türkiye?
Por Abhishek G Bhaya
El Vaticano excomulga a obispos lefebvrianos: quiénes son y qué hay detrás del conflicto
Un atentado con bomba golpea un café en el centro de la capital siria, Damasco
Por qué el uranio de Irán sigue siendo el principal obstáculo en las negociaciones con EE.UU.
Por Murat Sofuoglu