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Erdogan: Türkiye es clave para la UE y el fin de la guerra en Ucrania
El presidente Recep Tayyip Erdogan señaló que solo la membresía plena de Türkiye en la UE rescataría al bloque del estancamiento, mientras destacó la larga apuesta de su país por la paz en Ucrania.
Erdogan: Türkiye es clave para la UE y el fin de la guerra en Ucrania
El presidente de Türkiye, Recep Tayyip Erdogan, con una imagen de fondo de la bandera de la UE y el logo del Parlamento Europeo / Foto: AA. / AA
Por Redacción

El presidente de Türkiye, Recep Tayyip Erdogan, advirtió este lunes que la Unión Europea enfrenta dificultades en múltiples frentes, desde la economía hasta la defensa, la política y su credibilidad internacional. Un panorama en el que Ankara desempeña un papel clave.

“Solo Türkiye, a través de su membresía plena, puede rescatar a la Unión Europea del punto muerto en el que ha caído”, declaró el mandatario, señalando la relevancia estratégica de su país para la estabilidad de Europa y su influencia global.

De hecho, al mencionar importancia de restaurar las relaciones con la UE a su ritmo anterior, Erdogan afirmó que los recientes desarrollos en Siria, junto con las conversaciones que buscan terminar la guerra de Rusia y Ucrania, han reafirmado una vez más la necesidad que Europa tiene de Türkiye.

En relación a los esfuerzos diplomáticos que ha desplegado Türkiye en los tres años de la guerra en Ucrania, Erdogan recordó: "Desde el primer día del conflicto, hemos trabajado incansablemente para establecer la paz, guiados por el principio de que ‘en la guerra no hay vencedores así como en la paz no hay perdedores'”.

También hizo mención a que “mientras casi todo el mundo echaba leña al fuego, en marzo de 2022, nosotros organizamos negociaciones directas entre ambas partes en Estambul. Como resultado de nuestros compromisos con ambas partes, pusimos en marcha la Iniciativa de Granos del Mar Negro, que facilitó el envío de 33 millones de toneladas de cereales a los mercados mundiales a través de Türkiye, evitando así una crisis alimentaria mundial".

Por eso aseguró que considera que la “voluntad” del presidente de Estados Unidos, Donald Trump “de terminar la guerra a través de negociaciones es un paso positivo en principio”, pues “se alínea con la política de Türkiye de los últimos cuatro años” de cara al conflicto.

Sin embargo, el mandatario también aclaró que “el camino hacia una paz justa y duradera sólo puede allanarse mediante un marco que incluya a todas las partes interesadas. Aparte del Proceso de Estambul, las negociaciones anteriores excluyeron a Rusia, por lo que no dieron los resultados deseados. Para que el nuevo proceso tenga éxito, debe incluirse a Ucrania y hay que poner fin a la guerra mediante negociaciones mutuas”.

Luego de mencionar que le ha planteado esta política de principios al presidente de Ucraniza, Volodymyr Zelenskyy; al de Francia Emmanuel Macron, y al ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergey Lavrov, Erdogan dijo que Türkiye está preparada “para brindar todo el apoyo necesario para garantizar que este proceso conduzca a una paz duradera, incluyendo la posibilidad de albergar negociaciones si es necesario”.

“Nuestra región ya ha derramado demasiada sangre, lágrimas y conflictos. Esta guerra, que se ha cobrado la vida de cientos de miles y ha impuesto costos enormes a ambas naciones, debe llegar a su fin. Como un país que se ha ganado la confianza de ambas partes con su enfoque equilibrado, haremos todo lo que esté a nuestro alcance para lograr una paz justa y duradera”, reiteró.

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La “crisis” de la democracia liberal

El presidente de Türkiye también señaló que la democracia liberal, una vez considerada la ideología más atractiva del siglo pasado, enfrenta ahora una grave crisis y un punto muerto. Poniendo el foco sobre la situación política en Europa, Erdogan destacó el creciente influjo de los populistas de extrema derecha: “El vacío que surge en las democracias europeas está siendo llenado por demagogos de extrema derecha, como se ha visto en las recientes elecciones”.

Sus declaraciones llegan en medio de una creciente preocupación por el auge de movimientos de extrema derecha y antiinmigrantes en todo el continente.

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El fracaso de Occidente en Gaza

Al abordar la crisis humanitaria en curso en Gaza, Erdogan también criticó duramente a las instituciones y líderes de Occidente por su inacción. “Las organizaciones y líderes occidentales, que han permanecido como espectadores de la masacre de más de 61.000 civiles, la mayoría de ellos mujeres y niños, han fracasado rotundamente en la prueba de la humanidad en Gaza”, afirmó.

Por eso, el presidente reafirmó la postura de Türkiye respecto a la situación en Gaza: “Mantendremos nuestro compromiso de garantizar que nuestros hermanos y hermanas palestinos en Gaza puedan vivir en paz en su tierra, salvaguardar la seguridad del Líbano y preservar la integridad territorial de Siria. Continuaremos apoyando a nuestros hermanos y hermanas en estas regiones y seguiremos de cerca los desarrollos.”

“Tal como lo hemos hecho en el pasado, Türkiye persistirá en defender la justicia y luchar por la paz y la solidaridad, honrando su gran legado”, concluyó su discurso el mandatario.

Las declaraciones de Erdogan subrayan el papel de Türkiye como un actor clave en la política global, abogando por un rol más fuerte en Europa mientras condena la inacción occidental en las crisis humanitarias.

FUENTE:TRT Español y agencias
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