ORIENTE MEDIO
5 MIN DE LECTURA
UE levanta sanciones a Siria, mientras Israel amenaza con mantener tropas
La Unión Europea suspende parcialmente las sanciones a Siria para apoyar su reconstrucción, una decisión que Damasco celebró. Mientras, Israel amenaza con ocupar “indefinidamente” los Altos del Golán.
UE levanta sanciones a Siria, mientras Israel amenaza con mantener tropas
El Banco Central de Siria, en Damasco, el 18 de enero de 2025. / Foto: AA. / AA
Por Redacción
25 de febrero de 2025

La Unión Europea (UE) anunció este lunes que suspenderá parcialmente las sanciones económicas que pesan sobre Siria desde hace años. La decisión fue recibida con satisfacción por Damasco, que desde hace meses insistía en que era una medida clave para la reconstrucción del país tras la caída del régimen de Bashar Al-Assad el pasado 8 de diciembre.

Entre las disposiciones clave de la decisión está la suspensión de sanciones en los sectores energético y de transporte, que incluyen petróleo, gas, electricidad e infraestructura vial, según explicó la UE.

En un comunicado, señaló que la medida busca “facilitar la cooperación con Siria, su población y empresas en áreas clave como la energía y el transporte, así como permitir transacciones financieras y bancarias necesarias para estos sectores y para fines humanitarios y de reconstrucción”.

Asimismo, el Consejo de la UE destacó que la caída del régimen de Assad marca el inicio de “un nuevo capítulo esperanzador para Siria, en el que todos los sirios, tanto dentro del país como en la diáspora, podrán participar en la reconstrucción de su nación”. Añadió que el levantamiento de medidas busca respaldar una "transición política inclusiva" en ese país.

Además, cinco entidades sirias han sido eliminadas de la lista de sanciones de la UE: el Banco Industrial, el Banco de Crédito Popular, el Banco de Ahorros, el Banco Cooperativo Agrícola y la aerolínea Syrian Arab. También se facilitarán las transacciones financieras con el Banco Central de Siria para fines humanitarios y de reconstrucción, y se extenderá de manera indefinida la exención humanitaria.

No obstante, el organismo subrayó que seguirá evaluando la situación y podría considerar más suspensiones de sanciones económicas si lo considera necesario.

“El Consejo mantiene las sanciones relacionadas con el régimen de Al-Assad, el sector de armas químicas y el tráfico ilícito de drogas, así como varias restricciones sectoriales, incluyendo el comercio de armas, bienes de doble uso, equipos para represión interna, software de interceptación y vigilancia, y la importación/exportación de bienes del patrimonio cultural sirio”, indicó.

Esta decisión ocurre tras dos meses de negociaciones y esfuerzos diplomáticos por parte de Siria para aliviar “las sanciones injustas que han afectado a nuestra población”, señaló un funcionario de Damasco este lunes. Estas habían sido adoptadas cuando el poder en Siria estaba en manos de Al-Assad.

RECOMENDADOS

“Celebramos la decisión de la UE de suspender sanciones en sectores específicos y la consideramos un paso hacia el alivio del sufrimiento de nuestro pueblo”, escribió en la red social X el ministro de Relaciones Exteriores de Siria, Assad Al-Shaibani.

RelacionadoAltos del Golán: por qué es una zona estratégica que Israel busca controlar

Ejército israelí permanecerá en la zona de amortiguamiento en Siria

El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, declaró el domingo por la noche que su ejército permanecerá en la zona de amortiguamiento en Siria "indefinidamente". Tel Aviv ha ampliado su presencia en los Altos del Golán ocupados desde la caída de Al-Assad en diciembre, lo que ha provocado la condena de la ONU y varios países.

Ahora, Netanyahu afirmó que las fuerzas israelíes seguirán en el monte Hermón, conocido en árabe como "Jabal al-Sheikh", por un "período de tiempo ilimitado", y “exigió” a la administración siria retirar cualquier presencia militar en la zona.

“Exigimos la desmilitarización total del sur de Siria por parte de las tropas del nuevo régimen sirio en las provincias de Quneitra, Daraa y Suweyda”, advirtió Netanyahu. "No permitiremos que el nuevo ejército sirio avance hacia el sur de Damasco", dijo, alegando que el objetivo es defender a la comunidad drusa en el sur de Siria.

En este contexto, manifestantes sirios salieron a las calles el lunes para rechazar las declaraciones de Netanyahu.

Con pancartas que decían "No a la incursión israelí" y "El sur de Siria es parte de la Siria libre", decenas de manifestantes se congregaron en la provincia de Quneitra, según videos difundidos en redes sociales. También se registraron protestas en la Plaza Al-Karama, en la provincia de Suweyda, donde los manifestantes reafirmaron su rechazo a cualquier injerencia en los asuntos de su país.

FUENTE:TRT Español y agencias
Explora
Cinco crónicas que nos inspiraron en el 2025
Safana Bakleh, la siria que sembró esperanza con un coro de mujeres en pleno horror de la guerra
Israel aprueba 19 nuevos asentamientos ilegales en Cisjordania ocupada
Un mapa redibujado pieza por pieza: la anexión de Cisjordania ocupada ocurre ante la vista de todos
Así es la táctica de Israel para dejar a palestinos en prisión: de 144 horas a detención indefinida
EE.UU. se distancia de la ONU al negarse a debatir asentamientos y violencia en Cisjordania ocupada
Israel detiene a casi 100 palestinos en una nueva ola de redadas y violencia en Cisjordania ocupada
Israel impulsa expansión de asentamientos ilegales en Cisjordania ocupada e irrumpe en sede de UNRWA
Foros como el de Doha tienden puentes entre potencias intermedias: ¿qué puede ganar Latinoamérica?
¿Qué hará el presidente de Israel ante solicitud de indulto de Netanyahu? Los tres caminos posibles
¿Quién financia la expansión de los asentamientos israelíes ilegales en Cisjordania ocupada?
Crece la presión contra Netanyahu en Israel, luego de que pidiera indulto en casos de corrupción
Las fuerzas israelíes hieren a más de 130 palestinos en asaltos en la Cisjordania ocupada
Denuncian "ejecuciones a sangre fría" en Cisjordania ocupada durante incursiones de Israel
Israel avanza con proyecto de ley para que sus ciudadanos compren tierras en Cisjordania ocupada
La venta de aviones F-35 de EE.UU. a Arabia Saudí, ¿afectará el equilibrio militar en Oriente Medio?
Israel expulsó a 32.000 palestinos en Cisjordania ocupada, el mayor desplazamiento desde 1967
Arabia Saudí condiciona firma de Acuerdos de Abraham con Israel a la creación de un Estado palestino
De Líbano a Siria, ataques israelíes mantienen la región bajo alerta: qué se sabe de sus incursiones
Colonos israelíes incendian una mezquita en Cisjordania ocupada en nueva oleada de ataques