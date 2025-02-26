Estados Unidos y Rusia sostuvieron conversaciones cruciales en Arabia Saudita el 18 de febrero, a las que no fueron invitados representantes de Europa ni de Ucrania. Durante la reunión, los dos países acordaron designar equipos de alto nivel para trabajar en terminar la guerra entre Moscú y Kiev. Esta exclusión profundizó la ansiedad europea ante la posibilidad de quedar marginada en las decisiones sobre el futuro de Ucrania.

Además se espera que en los próximos días se reúnan los presidentes de Estados Unidos, Donald Trump, y de Rusia, Vladimir Putin. Trump, conocido por su enfoque transaccional en las alianzas, ha impulsado las negociaciones sin involucrar a los aliados europeos de Washington, lo que ha tensado las relaciones transatlánticas.

En respuesta, legisladores de la UE instaron a Europa a "redoblar los esfuerzos" para fortalecer sus defensas y apoyar a Kiev. Al mismo tiempo, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelenskyy, insistió en que cualquier negociación para poner fin a la guerra debe ser "justa", así como incluir a los países europeos.

Estos recientes desarrollos plantean una pregunta incómoda: ¿es Europa el gran perdedor de este prolongado conflicto?

Jeffrey Sachs, analista político estadounidense y profesor en la Universidad de Columbia, ha enfatizado durante mucho tiempo que Europa y Ucrania son las que más han perdido en esta guerra.

"No hay ganadores en esta guerra. Todos están perdiendo. Ucrania es, por supuesto, el mayor perdedor, porque esto es devastador para el país. Europa es el siguiente gran perdedor, ya que las consecuencias económicas y sociales son enormes", afirma Sachs.

Según este experto, Europa ha sido una víctima económica de una guerra en gran medida dictada por Washington. "La crisis energética, la desindustrialización y la inflación en Europa son todas consecuencias de las decisiones tomadas por Washington, no por Bruselas".

Los precios del gas han aumentado en las últimas semanas, alcanzando un máximo en dos años, debido a las bajas temperaturas y la disminución de los niveles de almacenamiento.

Samantha de Bendern, asociada a la organización Chatham House, coincide con esta lectura y señala que lo mismo ocurrió en Riad. "Las decisiones sobre el futuro de Ucrania y la seguridad europea se tomaron en otro lugar, sin la UE en la mesa. Esto envía un mensaje inquietante", explica a TRT World, destacando las crecientes preocupaciones de Europa.

Los peligros del compromiso

Desde que Rusia lanzó su ofensiva militar contra Ucrania el 24 de febrero de 2022, la UE se posicionó como el principal apoyo de Kiev. Los países miembros del bloque enviaron decenas de miles de millones de euros en ayuda militar, financiera y humanitaria, además de imponer sanciones extensas a Rusia y optar por reducir drásticamente los suministros de energía de Moscú.

Hasta enero de 2025, alrededor de 6,3 millones de refugiados ucranianos viven en países miembros de la UE.

Estas medidas, destinadas a debilitar a Rusia y apoyar a Ucrania, han terminado por afectar gravemente la estabilidad económica de Europa, dicen analistas.

Uno de los golpes más significativos se debió a la interrupción de los lazos energéticos con Rusia. Antes de la guerra, Rusia era el principal proveedor de gas natural de Europa, con países como Alemania dependiendo en gran medida de los gasoductos rusos.

A pesar de las estrictas sanciones de la UE y de los esfuerzos por reducir la dependencia de Moscú, las exportaciones de gas ruso, tanto directas como indirectas, continuaron hasta el año pasado. Con Ucrania negándose a renovar un contrato clave de gasoducto, los suministros se han detenido, profundizando la crisis energética en Europa.

El aumento vertiginoso de los costos de electricidad y calefacción provocó un fuerte incremento de la inflación, lo que ha causado un dolor económico generalizado tanto para las industrias como para los hogares.

El bombardeo de los gasoductos Nord Stream, que Alemania atribuye a un equipo de buzos ucranianos, exacerbó aún más los problemas energéticos de Europa, obligando al continente a buscar alternativas costosas.

Mientras tanto, la generosa ayuda militar y financiera de Europa a Ucrania ha agotado los presupuestos nacionales, presionando aún más los recursos en un momento en que las economías europeas ya sufren inflación, deuda y crecimiento lento.

Además, la afluencia de refugiados ucranianos, combinada con los desafíos migratorios preexistentes, ha ejercido una inmensa presión sobre los sistemas sociales europeos y ha avivado las tensiones políticas dentro de losmiembros de la UE.

Algunos analistas argumentan que Europa podría haber evitado su situación actual si hubiera priorizado sus propios intereses en lugar de alinearse con Estados Unidos en la "guerra por poderes" del Gobierno del expresidente Joe Biden contra Rusia en Ucrania.

Sin embargo, De Bendern afirma que la UE tenía pocas opciones cuando Rusia lanzó su ofensiva militar. "Una vez que comenzó la guerra, Europa se encontró acorralada, con opciones limitadas más allá de apoyar a Ucrania", enfatiza.

Marginación geopolítica

Tres años después del comienzo del conflicto, es cada vez más claro que, a pesar de su vasto apoyo político, militar y económico a Ucrania, Europa ha sostenido la carga más pesada de esta guerra prolongada.

La presión de Trump para avanzar en los reciente diálogos entre funcionarios de Estados Unidos y Rusia en Riad marcó un cambio drástico en los esfuerzos diplomáticos. Sin embargo, lo que más ha alarmado a los líderes europeos es su exclusión de estas discusiones clave.

Este desaire diplomático quedó en evidencia en la reciente Conferencia de Seguridad de Múnich y en la reunión de emergencia en París, a donde los líderes europeos llegaron para discutir el futuro de Ucrania. A pesar de sus preocupaciones, sus voces siguen siendo secundarias ante el impulso unilateral de Trump por un acuerdo.