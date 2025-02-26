ORIENTE MEDIO
5 MIN DE LECTURA
Israel bombardea el sur de Siria y reitera que mantendrá ocupación
Tel Aviv confirmó el ataque militar sobre el sur de Siria, luego de que este país condenara su ocupación ilegal en los Altos del Golán y exigiera la retirada inmediata de tropas.
Tras el colapso del régimen sirio, Israel aprovechó la situación para llevar a cabo cientos de ataques aéreos contra instalaciones militares en toda Siria, incluidos aviones de combate, sistemas de misiles e instalaciones de defensa aérea, según informes. / Foto: Archivo AA / Photo: AA Archive / AA Archive
Por Redacción
26 de febrero de 2025

Horas después de que Siria condenara este martes la ocupación de Israel en su territorio y exigiera la retirada inmediata de sus tropas, Tel Aviv volvió a bombardear el sur del país.

Israel Katz, ministro de Defensa de Israel, confirmó los ataques militares contra la región, en un comunicado de su portavoz. La declaración reveló que se trata de una “nueva política que hemos definido para pacificar el sur de Siria”. Y luego, a modo de amenaza, completó: "No permitiremos que el sur de Siria se convierta en el sur del Líbano".

Desde la capital, Damasco, residentes y periodistas de la agencia Reuters reportaron haber escuchado aviones sobrevolando la capital a baja altura, además de una serie de explosiones.

Esta nueva agresión se da luego de que, en el marco de un congreso nacional, Siria condenara la invasión de Tel Aviv en el sur del país y exigiera la retirada, según se lee en el comunicado del evento.

La conferencia rechazó las declaraciones del primer ministro de Israel Netanyahu, Benjamín Netanyahu, acerca de transformar el sur de Siria en “una zona desmilitarizada”, así como su negativa a permitir el despliegue del nuevo ejército sirio en la región.

Asimismo, instó a la comunidad internacional y a las organizaciones regionales a asumir su responsabilidad con el pueblo sirio y ejercer presión para detener las violaciones israelíes.

Los incendiarios comentarios de Netanyahu

En una nueva declaración incendiaria, Netanyahu aseguró este martes que su ejército permanecerá en el sur de Siria “en el futuro próximo”.

"En Siria, las fuerzas israelíes permanecerán en la cima del monte Hermón", señaló, refiriéndose a Yabal Al-Sheij, en los Altos del Golán ocupados.

Además, amenazó con que su gobierno no permitirá la presencia de fuerzas militares sirias al sur de Damasco.

En la zona de amortiguamiento “no permitiremos la presencia de ninguna nueva fuerza militar siria”, declaró en un discurso transmitido por satélite durante una conferencia en Washington.

El domingo, Netanyahu ya había anticipado sus planes al insistir en que “el sur de Siria será una zona desmilitarizada”, y al pedir la retirada de las tropas del nuevo ejército sirio de las provincias de Quneitra, Daraa y Suweyda.

Las acciones de Netanyahu desataron la indignación en Siria. El lunes, manifestantes salieron a las calles para expresar su rechazo a lo que consideran una injerencia en los asuntos internos del país.

En la provincia de Quneitra, decenas de personas se congregaron con pancartas que decían "No a la incursión israelí" y "El sur de Siria es parte de la Siria libre", según imágenes difundidas en redes sociales.

Protestas similares también tuvieron lugar en la Plaza Al-Karama, en la provincia de Suweyda, donde los manifestantes reafirmaron su oposición a la presencia militar israelí.

RelacionadoIsrael permanecerá “indefinidamente” en Altos del Golán ocupados, en Siria

La ocupación ilegal de los Altos del Golán

Los Altos del Golán sirios fueron ocupados por Israel durante la guerra del 5 de junio de 1967, incluyendo la ladera de Yabal Al-Sheij, en el suroeste de Siria. Posteriormente, en 1981, Israel anexó unilateralmente el territorio, una medida rechazada por la ONU y la comunidad internacional.

Tras las caída del régimen de Bashar Al-Assad el 8 de diciembre de 2024, Israel amplió su ocupación de los Altos del Golán sirios al apoderarse de la zona de amortiguación desmilitarizada, una medida que violó el acuerdo de retirada de 1974 con Siria.

Además, Tel Aviv lanzó cientos de ataques aéreos que tenían como objetivo instalaciones militares en toda Siria, incluidos aviones de combate, sistemas de misiles e instalaciones de defensa aérea.

FUENTE:TRT Español
