Horas después de que Siria condenara este martes la ocupación de Israel en su territorio y exigiera la retirada inmediata de sus tropas, Tel Aviv volvió a bombardear el sur del país.

Israel Katz, ministro de Defensa de Israel, confirmó los ataques militares contra la región, en un comunicado de su portavoz. La declaración reveló que se trata de una “nueva política que hemos definido para pacificar el sur de Siria”. Y luego, a modo de amenaza, completó: "No permitiremos que el sur de Siria se convierta en el sur del Líbano".

Desde la capital, Damasco, residentes y periodistas de la agencia Reuters reportaron haber escuchado aviones sobrevolando la capital a baja altura, además de una serie de explosiones.

Esta nueva agresión se da luego de que, en el marco de un congreso nacional, Siria condenara la invasión de Tel Aviv en el sur del país y exigiera la retirada, según se lee en el comunicado del evento.

La conferencia rechazó las declaraciones del primer ministro de Israel Netanyahu, Benjamín Netanyahu, acerca de transformar el sur de Siria en “una zona desmilitarizada”, así como su negativa a permitir el despliegue del nuevo ejército sirio en la región.

Asimismo, instó a la comunidad internacional y a las organizaciones regionales a asumir su responsabilidad con el pueblo sirio y ejercer presión para detener las violaciones israelíes.

Los incendiarios comentarios de Netanyahu

En una nueva declaración incendiaria, Netanyahu aseguró este martes que su ejército permanecerá en el sur de Siria “en el futuro próximo”.

"En Siria, las fuerzas israelíes permanecerán en la cima del monte Hermón", señaló, refiriéndose a Yabal Al-Sheij, en los Altos del Golán ocupados.

Además, amenazó con que su gobierno no permitirá la presencia de fuerzas militares sirias al sur de Damasco.