Türkiye conmemora este miércoles el aniversario número 33 de la masacre de Jóyali, recordando el asesinato masivo de civiles azerbaiyanos por parte de las fuerzas armenias en esa ciudad, ubicada en la región de Karabaj.

Con motivo de la fecha, el presidente de Türkiye, Recep Tayyip Erdogan, escribió en X que “el dolor” de la masacre de Jóyali “nunca lo vamos a olvidar y siempre lo llevaremos con nosotros”. También dijo que recuerda “con misericordia a nuestros hermanos azerbaiyanos masacrados”.

Por su parte, el ministro de Relaciones Exteriores, Hakan Fidan, señaló que “en el aniversario 33 de la masacre de Jóyali, cuyo dolor sentimos profundamente en nuestros corazones a pesar de que hayan pasado tantos años, conmemoramos respetuosamente a nuestros hermanos azerbaiyanos que perdieron la vida”. “Türkiye permanece junto a nuestro querido Azerbaiyán, como lo ha hecho ayer, hoy y siempre”, completó el ministro.

Después de la disolución de la Unión Soviética, el 26 de febrero de 1992, las fuerzas armenias tomaron el control de la ciudad de Jóyali, en la región de Karabaj, tras atacarla con artillería pesada y tanques, con ayuda de un regimiento de infantería.

La ciudad fue el escenario de una ofensiva armenia de dos horas que mató a 613 civiles azerbaiyanos –entre ellos 106 mujeres, 63 niños y 70 ancianos– y dejó gravemente heridos a otros 487, según cifras de las autoridades de Azerbaiyán.