A medida que las fuerzas de Israel intensifican su ofensiva en el norte de Cisjordania ocupada, aumentan las preocupaciones sobre los objetivos más amplios de Tel Aviv: una mayor expansión territorial, el desplazamiento forzoso de palestinos y la anexión gradual de tierras ocupadas.

Desde el lanzamiento de la operación militar "Muro de Hierro" el pasado 21 de enero –apenas dos días después de que entrara en vigor el alto el fuego en Gaza– Israel ha matado a más de 60 palestinos, arrestado al menos a 365, desplazado a más de 40.000 personas y destruido numerosos hogares y propiedades en Cisjordania ocupada.

Este domingo, Israel desplegó tanques en Cisjordania ocupada por primera vez en más de 20 años, mientras el ministro de Defensa, Israel Katz, advirtió que el ejército permanecerá en algunos campos de refugiados "durante el próximo año".

A medida que la operación, que comenzó en la ciudad de Yenín y su campo de refugiados, se extiende por varias ciudades de Cisjordania ocupada, los analistas señalan que el objetivo de Israel desde hace décadas de anexar el territorio palestino ocupado es ahora más evidente que nunca.

"Israel tiene planes de anexar Cisjordania (ocupada) y de confinar a los palestinos en las áreas más pequeñas posibles, especialmente para expulsarlos de la Zona C", afirmó Kamel Hawwash, académico británico-palestino, en declaraciones a la agencia de noticias Anadolu, al referirse a la división que abarca alrededor del 60% del territorio palestino.

"Los israelíes también han armado a los colonos ilegales para que puedan aterrorizar, quemar y destruir hogares y autos”, añadió.

Hawwash además expresó su temor de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pueda reconocer la anexión de Cisjordania ocupada por parte de Israel, tal como lo hizo previamente con Jerusalén y los Altos del Golán sirios.

En la misma línea, Abdaljawad Omar, profesor en la Universidad de Birzeit, sugiere que la anexión sería en mayor medida una medida simbólica destinada a asegurar el reconocimiento por parte de Washington del control de facto de Israel sobre Cisjordania ocupada, donde ya ejerce poder sobre el 62% del territorio.

Según Omar, la anexión señalaría el fin de la solución de dos Estados, mientras demuestra que EE.UU. está "completamente del lado de Israel en términos de la expansión de colonias ilegales en Cisjordania ocupada".

“En términos de anexión, a largo plazo, lo que realmente se está poniendo en la agenda –específicamente a través de Trump– es esta noción de limpieza étnica de los palestinos y de expulsarlos de la tierra de Palestina”, explicó Omar.

Expansión de asentamientos ilegales

A medida que la operación israelí se intensifica, el académico palestino Muhannad Ayyash advierte que también se espera que los colonos ilegales se adentren aún más en los territorios palestinos.

“La Zona C es básicamente lo que el movimiento de colonos israelíes y el estado de Israel consideran que les pertenece en última instancia. Eso representa más del 60% de Cisjordania (ocupada). También están invadiendo el Área B, que representa aproximadamente el 22% del territorio”, explicó Ayyash, profesor de sociología en la Universidad Mount Royal en Calgary.

Los colonos ilegales, añadió, no actúan de manera independiente, sino que cuentan con el respaldo del estado israelí, que les proporciona apoyo militar, económico y político desde todo el espectro de tendencias políticas, no solo de las facciones de derecha.

"Son personas de todo el mundo –de Rusia, de Estados Unidos– que vienen a Palestina y reclaman que la tierra es suya. Su reclamo se basa puramente en la fuerza y en su capacidad para saquear violentamente la tierra de los palestinos", indicó en la entrevista con Anadolu.

En enero, el grupo israelí antiasentamientos Peace Now advirtió que las autoridades de Tel Aviv estaban planeando aprobar la construcción de 2.749 nuevas unidades de asentamiento en la Cisjordania ocupada.

El grupo dijo que en 2025 se podrían ver “cifras récord” de expansiones de asentamientos: un promedio de 1.800 unidades por mes.

Los colonos respaldados por Israel creen que toda Palestina debería ser suya y que son los “legítimos” dueños de la tierra, explicó Ayyash.

Eliminando a los “refugiados palestinos”

El profesor Hawwash destaca que ofensivas de Israel contra los campos de refugiados, particularmente los de Yenín y Tulkarem, se alinean con el objetivo del primer ministro Benjamín Netanyahu de “acabar con el concepto de refugiado palestino”.

“Es por eso que los ataques en este momento se centran realmente en los campos de refugiados de Cisjordania (ocupada), pero también contra la UNRWA”, dijo, refiriéndose a la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos.

"Quieren erradicar la noción de que existen refugiados viviendo en partes de la Palestina histórica, pero incluso también el término 'palestino'... Siguen usando palabras como 'árabes'. No quieren reconocer a un grupo étnico llamado palestinos", añadió.