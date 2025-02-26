TÜRKİYE
3 MIN DE LECTURA
Rusia y Estados Unidos se reunirán en Estambul para conversaciones clave
El ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergey Lavrov, confirmó que se realizará en Estambul una reunión entre representantes de ambos países para abordar el funcionamiento de sus embajadas.
El ministro de Relaciones Exteriores turco, Hakan Fidan, ya ha subrayado la disposición de Ankara a contribuir a la paz entre Rusia y Ucrania. Foto AA / AA
Por Redacción
26 de febrero de 2025

Delegaciones de Rusia y Estados Unidos llevarán a cabo este jueves conversaciones de carácter técnico en Estambul, según confirmaron fuentes diplomáticas turcas.

Las fuentes reiteraron la disposición de Türkiye a respaldar los esfuerzos de paz, incluyendo la organización de reuniones entre ambos países.

"Como hemos señalado antes, Türkiye está preparada para brindar todo tipo de apoyo a los esfuerzos de paz, incluyendo la organización de este tipo de conversaciones", indicaron.

Rusia confirma la reunión

El ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergey Lavrov, confirmó este miércoles que durante el encuentro en Estambul los representantes abordarán el funcionamiento de las embajadas de ambos países.

"Anunciamos que nuestros diplomáticos y expertos de alto nivel se reunirán y considerarán los problemas sistémicos que se habían acumulado como resultado de las actividades ilegales de la anterior administración (estadounidense) para crear obstáculos artificiales a las actividades de la Embajada de Rusia, a lo que naturalmente respondimos y también creamos condiciones incómodas para el trabajo de la Embajada de Estados Unidos en Moscú", dijo Lavrov durante una conferencia de prensa en Doha, Qatar.

Türkiye y su disposición

El ministro de Relaciones Exteriores de Türkiye, Hakan Fidan, enfatizó en reiteradas ocasiones la disposición de su país para contribuir a la paz entre Rusia y Ucrania.

Durante una conferencia de prensa conjunta con su homólogo ruso este lunes, Fidan señaló que las garantías de seguridad son un tema que Ankara sigue de cerca.

Además, destacó que Ankara considera muy importante la nueva iniciativa de Estados Unidos para poner fin a la guerra en Ucrania, siempre que se trate de un enfoque orientado a resultados.

FUENTE:TRT Español y agencias
