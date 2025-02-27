La prioridad de la política exterior de Türkiye es reducir los conflictos en Oriente Medio, el Cáucaso, los Balcanes, el mar Negro, el Mediterráneo y el Egeo, señaló Hakan Fidan, ministro turco de Relaciones Exteriores, durante una entrevista con el medio de noticias Al Jazeera. En esa línea, dijo que Ankara busca hacer frente a la inestabilidad en la región para impulsar el desarrollo económico y garantizar los servicios básicos para la población.

"Adoptamos una política exterior constructiva que no amenaza la seguridad de otros, respeta la integridad territorial de todos, busca el desarrollo económico y reconoce la voluntad nacional de cada país", subrayó Fidan.

Sobre el panorama en Siria tras la caída del régimen de Bashar Al-Assad, el ministro rechazó categóricamente la intervención de Israel en el sur de ese país, advirtiendo que esto solo contribuirá a una mayor inestabilidad en la región. "El pueblo sirio ha demostrado una gran valentía y ha hecho enormes sacrificios por su libertad y dignidad durante los últimos 15 años", señaló. También recordó el desplazamiento de millones de personas y la muerte de cientos de miles.

Justamente, Fidan sostuvo que Siria está dando pasos para preservar su unidad nacional y su integridad territorial, algo que Türkiye considera prioritario. Además, advirtió que “cualquiera que tenga la intención de apoderarse de su patria, no espere que el pueblo sirio lo acepte. Los sirios no permitirán ninguna ocupación, ya sea del grupo terrorista PKK o de Israel, como lo han hecho a lo largo de la historia".

Ante la pregunta sobre las garantías de seguridad que Türkiye podría ofrecer a Israel respecto a la ausencia de defensas en el sur de Siria, Fidan aclaró que este tema no ha sido discutido con Tel Aviv.

Fidan también destacó la relación histórica de Siria con Rusia en ámbitos sociales, económicos y de seguridad, y mencionó que durante su reciente reunión con el ministro de Relaciones Exteriores ruso, Sergey Lavrov, hablaron acerca del futuro de las bases militares rusas de Moscú en Siria, además de asuntos económicos.

Türkiye no acepta el plan de Trump para apoderarse de Gaza

Luego de la polémica que desató el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, al proponer que su país tomara el control de Gaza expulsando por la fuerza a los palestinos, el ministro Fidan afirmó que Türkiye no aceptará tal plan. Incluso, advirtió que dicha propuesta no debe tomarse en serio. "Tal vez solo haya dos países en el mundo que defienden esta expulsión de los palestinos: Estados Unidos e Israel", dijo Fidan durante la entrevista.

El jefe de la diplomacia turca también criticó la postura del gobierno del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, al asegurar que su visión de seguridad no se basa en la solución de dos Estados, sino en la expansión de Israel en la región. "Lejos de concederles un Estado a los palestinos, lo que vemos es que (los israelíes) planean anexar más territorio palestino y, más allá de eso, incluso ocupar Líbano y Siria", advirtió.

El ministro enfatizó que Israel no podrá continuar con estas políticas indefinidamente, señalando que, si bien cuenta con el apoyo de Estados Unidos en la actualidad, esta estrategia no es sostenible a largo plazo.

Fidan también recordó que los países árabes e islámicos han instado a Israel a aceptar la solución de dos Estados como vía para garantizar la seguridad de todas las partes. “Los países árabes están listos, Türkiye está lista. Acepten la solución de dos Estados y permítanle a la región vivir en paz. Las políticas de ocupación y expansión solo traerán consecuencias graves", aseveró.

"Hamás no es solo un grupo, sino una idea y una ideología"

Ante la pregunta sobre el papel de Hamás en el futuro de Gaza, Fidan defendió su legitimidad dentro del sistema político palestino. "Hamás es un partido legítimo, como cualquier otro bajo el paraguas del Estado de Palestina. Es un movimiento de resistencia que se vio obligado a tomar las armas debido a la ocupación", explicó.