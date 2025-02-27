“Vamos a firmar un gran acuerdo”: con estas palabras el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó la visita de su homólogo ucraniano, Volodymyr Zelenskyy, este viernes, luego de que las relaciones entre los dos países se tensaran por el acercamiento de Washington a Moscú para negociar una salida a la guerra en Ucrania sin Kiev.

"El presidente Zelenskyy vendrá el viernes. Eso ahora está confirmado, y vamos a firmar un acuerdo, el cual será muy importante", dijo Trump este miércoles en una rueda de prensa. También añadió que el acuerdo incluirá derechos para explotar los minerales de tierras raras de Ucrania y otros recursos naturales.

“Hemos podido llegar a un acuerdo que nos permitirá recuperar nuestro dinero y que nos dará mucho dinero en el futuro. Y creo que es apropiado, porque tenemos contribuyentes que no deberían pagar los gastos (de la guerra en Ucrania) y no deberían pagar una factura mayor a la que pagan los europeos", completó.

Pero estas declaraciones marcan una distancia respecto a la postura que ha asumido Zelenskyy sobre lo pactado. Primero no habló exactamente de un acuerdo sino del “marco” de un acuerdo, y advirtió desde la noche del martes que esto “es apenas el comienzo”, pues el mayor trabajo aún está pendiente. "Este acuerdo podría ser un gran éxito o simplemente desaparecer. Si será un gran éxito, creo, dependerá de nuestra conversación con el presidente Trump. Sacaremos conclusiones después", dijo.

Horas después, este miércoles, Zelenskyy negó ante la prensa que el acuero incluyera deudas masivas o el pago por la ayuda militar recibida en el pasado. En ese sentido, sostuvo que Kiev no aceptará ni siquiera “10 centavos de pago de la deuda” en su acuerdo con EE.UU. “La cuestión no es que seamos desagradecidos. Estamos agradecidos. Pero si el próximo acuerdo contiene una condición de que la nueva ayuda no será gratuita, no aceptaré”, completó.

Y acerca de las grandes deudas alcaró: “No hay una deuda de 500.000 millones de dólares, ni de 350.000 millones, ni de 100.000 millones. Eso sería injusto para nosotros”, afirmó. Zelenskyy confirmó que el acuerdo no requiere ratificación y enfatizó la importancia de mantener la fuerza militar de Ucrania. “Mantendré el ejército como está porque es la mejor garantía de seguridad”, dijo.

La seguridad de Ucrania, un punto de discordia

Justamente, el punto clave y que puede representar un reto en el encuentro que sostendrían Trump y Zelenskyy es el de la seguridad de Ucrania. En vísperas del viaje, Zelenskyy insistió en que las condiciones de seguridad son vitales: "Las garantías de paz y seguridad son la clave para evitar que Rusia destruya las vidas de otras naciones", dijo en un discurso este miércoles. “Para mí y para todos nosotros en el mundo, es importante que no se detenga el apoyo de Estados Unidos. Se necesita fuerza en el camino hacia la paz", completó.

En ese sentido, el mandatario había indicado que el marco del acuerdo con EE.UU. incluye “al menos una mención” de garantías de seguridad para Ucrania en el décimo punto. “Los funcionarios me informaron y está ahí. Esto es importante”, añadió.

Pero, para Trump, la seguridad de Ucrania es asunto de Europa, por lo que se ha negado a hacer promesas de parte de Washington como parte de un acuerdo por los recursos naturales de Ucrania. "No voy a hacer garantías de seguridad más allá de lo que es muy importante", dijo Trump este miércoles.