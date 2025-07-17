El Ministerio de Relaciones Exteriores de Türkiye condenó los recientes ataques aéreos de Israel contra el centro de Damasco , calificándolos como un intento deliberado por socavar los esfuerzos de Siria para garantizar su paz, estabilidad y seguridad.

"El último bombardeo de Israel contra el centro de Damasco –tras sus intervenciones militares previas en el sur de Siria– constituye un acto de sabotaje contra los intentos del país por restablecer la paz y el orden", declaró el ministerio en un comunicado este miércoles.

En esa línea, Ankara advirtió que tales acciones amenazan con descarrilar una oportunidad excepcional para que Siria, devastada por la guerra, avance hacia la normalización.

"El pueblo sirio se enfrenta hoy a una oportunidad histórica de vivir en paz y reintegrarse a la comunidad internacional", añadió el comunicado.

Además, Türkiye instó a todas las partes que apoyan una resolución política en Siria a contribuir de forma constructiva a los esfuerzos del gobierno por restablecer la calma.

“Intervención eficaz”





Por su parte, el presidente de Siria, Ahmed Al-Sharaa, sostuvo que los planes de Israel por socavar la estabilidad de Oriente Medio quedaron frustrados por la intervención de mediadores externos y las propias acciones del Estado.

En un discurso televisado, Sharaa declaró: "No nos encontramos entre quienes temen a la guerra. Hemos dedicado nuestras vidas a afrontar desafíos y a defender a nuestro pueblo, pero hemos antepuesto los intereses de los sirios al caos y la destrucción".

Y añadió que esto no habría sucedido "sin la intervención eficaz de la mediación estadounidense, árabe y turca, que salvó a la región de un destino incierto", añadió.