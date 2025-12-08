El aniversario de la caída del régimen de Bashar Al-Assad en Siria también marca un regreso lleno de emociones: cientos de cristianos que habían abandonado sus aldeas en el norte del país durante la guerra han vuelto a sus hogares. Tras casi 14 años de bombardeos, desplazamientos forzados y pueblos casi vacíos, estas familias regresan para reconstruir no solo sus casas, sino también la vida y la memoria de sus tierras. Por primera vez en más de una década, podrán incluso celebrar la Navidad en sus aldeas, llenando de luz y esperanza las calles que durante años permanecieron silenciosas.

Antes de la guerra, unas 20.000 personas vivían en las aldeas cristianas de Ghassaniyah, Yacoubiyah, Judayda y Quniyah, al oeste de la ciudad siria de Idlib. Durante los años más duros, entre 2013 y 2015, la población cristiana se redujo a apenas 500 personas.

La mayoría de los residentes de estas aldeas se vio obligada a huir por los ataques aéreos y de artillería del régimen de Al-Assad y los enfrentamientos en la región. Sin embargo, todo cambió hace un año, el 8 de diciembre de 2024, cuando renació la esperanza.

“Regresamos para respirar el aire de nuestra aldea”

Semmaye Agop pasó su infancia y juventud en la aldea de Quniyah en Idlib, pero hace más de una década tuvo que desplazarse debido a los ataques del régimen. Los bombardeos se intensificaban, y sintieron que no tenían opción. “Tomamos a nuestros hijos y a mi esposa y migramos a Tartus”, en la costa siria, relata a la Agencia Anadolu.

Tras la caída de Al-Assad, regresaron a su hogar. “Regresamos para respirar el aire de nuestra aldea. Pero no hay agua, no hay electricidad, no hay internet. Ni siquiera podemos comunicarnos adecuadamente con nuestros hijos. Aun así, regresamos a nuestra tierra. Si Dios quiere, la situación se arreglará completamente”.