Con el intercambio de rehenes israelíes y prisioneros palestinos en marcha, un paso decisivo del alto el fuego, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aterrizó en Tel Aviv, dejando claro su respaldo a Israel en un momento cargado tanto de tensión como de esperanza.

A su llegada, Trump fue recibido con malfombra roja por el primer ministro Benjamín Netanyahu y el presidente Isaac Herzog. Posteriormente, se dirigió al parlamento israelí, la Knesset, donde recibió una ovación que se prolongó durante varios minutos.

En su intervención ante la Knesset, Trump brindó un discurso con múltiples muestras de sintonía con Israel. Elogió Netanyahu —acusado por la Corte Penal Internacional de crímenes de lesa humanidad— y destacó la estrecha relación entre ambos países. “El estado de Israel vivirá para siempre”, aseguró.

Aunque Trump se atribuyó el mérito del retorno de los rehenes y la implementación de la primera fase del alto el fuego, también agradeció a los países árabes y musulmanes que, según él, contribuyeron a “convencer a Hamás de que libere a los rehenes”. Asimismo, elogió a los Estados que se han acercado a Israel, especialmente los firmantes de los Acuerdos de Abraham, e hizo un llamado a nuevos países para sumarse al proceso, mencionando a Arabia Saudí e incluso a Irán: “Eso pasará, estoy seguro”.

Asimismo, condenó la incursión de Hamás del 7 de octubre, pero no mencionó a las decenas de miles de víctimas palestinas asesinadas en los dos años de genocidio israelí en Gaza.

Por otra parte, se refirió a los ataques de Israel y del propio EE.UU . a Irán, con declaraciones que reafirmaron su postura de respaldo absoluto a Israel ante lo que considere amenazas para la seguridad israelí.

Luego, durante su paso por Israel, el mandatario estadounidense, se reunió con las familias de los rehenes recién liberados.

Tras su visita a Israel, Trump viajará a Egipto para participar en la cumbre de paz de Sharm El Sheij, un encuentro diplomático clave donde líderes regionales y representantes internacionales abordarán la implementación del alto el fuego.

El elogio de Netanyahu a Trump





Por su parte, en su intervención ante la Knéset, Netanyahu dedicó gran parte de su discurso a agradecer al presidente Trump por su respaldo en múltiples frentes, desde reconocimientos territoriales hasta apoyo diplomático y militar. Destacó su reconocimiento a la soberanía israelí sobre los Altos del Golán –territorio de Siria que Tel Aviv ocupa— y sobre Judea y Samaria, así como por respaldar las políticas de Israel en las Naciones Unidas.

También elogió su papel en los Acuerdos de Abraham, en la supuesta salvación del país de un “desastroso acuerdo nuclear iraní” y por su apoyo a operaciones militares como la “operación León Ascendente” y la “operación Martillo de Medianoche” contra Irán.

“Donald Trump es el mejor amigo de Israel que siempre ha tenido en la Casa Blanca”, subrayó Netanyahu.