Tierras raras y minerales críticos son términos que hace algunos años apenas se mencionaban fuera de espacios técnicos y especializados. Ahora, sin embargo, forman parte del vocabulario habitual de líderes y economistas, que anticipan su potencial para transformar la política exterior y la dinámica del poder global en las próximas décadas. Algo que Brasil, con las segundas mayores reservas del mundo, sabe.

Estados Unidos, Europa y China llevan tiempo compitiendo por estos recursos. Bajo ese marco, Washington y varios países de la Unión Europea intentan reducir su dependencia del gigante asiático.

Y es ahí dónde Brasil tiene planes ambiciosos: construir una cadena de suministro nacional y ganarse un lugar en el sector como proveedor de estos minerales ya refinados, es decir, con valor agregado.

Ahora bien, la relevancia de estos minerales es clave ya que son indispensables para fabricar imanes permanentes, baterías, semiconductores y sistemas de defensa. También resultan esenciales para turbinas eólicas, vehículos eléctricos y otras tecnologías ligadas a energías renovables, un sector que varios países —entre ellos los europeos— se comprometieron a expandir.

Brasil concentra cerca de 21 millones de toneladas de tierras raras, solo por detrás de China, que posee unos 44 millones. India completa el podio con casi 7 millones, según la consultora PwC.

Ante este panorama, el Gobierno brasileño lanzó la semana pasada su Estrategia Nacional de Tierras Raras, una hoja de ruta con “directrices, metas e instrumentos” para desarrollar el sector.

En un país históricamente sensible a la incursión extranjera en sus recursos naturales, el Gobierno del presidente Luiz Inácio Lula da Silva apuesta por desarrollar una cadena productiva completa. El principal desafío es el procesamiento. China es hoy la que realiza cerca del 90% del refinado global de tierras raras, la etapa más compleja de la cadena. Brasil reconoce esa dificultad, pero también ve allí una ventana de oportunidad.

La nueva estrategia de Brasil

“La Estrategia Nacional de Tierras Raras es fundamental para que Brasil transforme su potencial geológico en un desarrollo concreto, con más industrialización, conocimiento y el fortalecimiento de nuestra soberanía frente a los recursos estratégicos”, afirmó la secretaria de Geología y Minería, Ana Paula Bittencourt.

“Queremos avanzar de la producción primaria a la transformación mineral, capturando más valor en el territorio nacional y promoviendo beneficios duraderos para toda la sociedad brasileña”, agregó.

Es decir, el eje central del plan será promover la industria local de procesamiento, con el objetivo de agregar valor antes de exportar y reducir la dependencia externa en las etapas más sensibles de la cadena productiva.