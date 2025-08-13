TÜRKİYE
2 min de lectura
Los presidentes de Türkiye y Georgia prometen impulsar conjuntamente la paz regional
Tras reunirse en Ankara, el presidente de Türkiye, Recep Tayyip Erdogan, y su homólogo de Georgia, Mikheil Kavelashvili, acordaron aumentar el comercio bilateral a 5.000 millones de dólares.
Los presidentes de Türkiye y Georgia prometen impulsar conjuntamente la paz regional
Los presidentes Recep Tayyip Erdogan, de Türkiye, y Mikheil Kavelashvili, de Georgia, se reunieron en Ankara. / AA
13 de agosto de 2025

Türkiye y Georgia se comprometieron a intensificar la cooperación para la paz en el mar Negro y el Cáucaso, durante una reunión entre los presidentes Recep Tayyip Erdogan y Mikheil Kavelashvili en Ankara, la capital turca.

En la rueda de prensa conjunta de este martes, Erdogan declaró que Türkiye y Georgia han estado trabajando mano a mano para promover la paz en medio de los conflictos en curso, citando la guerra en Ucrania y la crisis humanitaria en Gaza.

El presidente turco también expresó su esperanza de que esta alianza estratégica se profundice aún más con el respaldo público.

En ese sentido apuntó a la importancia estratégica del ferrocarril Bakú-Tiflis-Kars, al calificarlo como "la columna vertebral del Corredor Medio”, y destacó su relevancia ahora que comienza a operar a plena capacidad.

RECOMENDADOS

También afirmó que el volumen del comercio bilateral entre Türkiye y Georgia ha superado los 3.000 millones de dólares en los últimos años y añadió: “Avanzamos a buen ritmo hacia nuestra nueva meta de 5.000 millones de dólares”.

Kavelashvili elogió el papel central de Türkiye en la estabilidad regional y reafirmó el apoyo de su país al proceso de paz entre Azerbaiyán y Armenia. También señaló como “crucial” el respaldo de Ankara a la integridad territorial de Georgia.

La visita de dos días del presidente Kavelashvili incluye conversaciones bilaterales, una rueda de prensa conjunta y una cena oficial ofrecida por Erdogan.


FUENTE:TRT World
Explora
Más de 500.000 personas se suman a una marcha pro-Palestina en Estambul en Año Nuevo
EE.UU. sanciona a empresas venezolanas por presunta cooperación en programa de drones iraní
¿Qué sabemos sobre el conflicto en Yemen? Las claves de la situación actual tras décadas de guerra
Israel retira la licencia a Médicos Sin Fronteras y 36 ONG en Gaza y Cisjordania ocupada
Türkiye detiene 350 sospechosos de vínculos con grupo terrorista Daesh, anuncia ministro de Interior
Türkiye rechaza la postura de Israel sobre Somalilandia y promete una mayor cooperación con Somalia
¿Quién era Abu Ubaidah, el portavoz de Hamás asesinado en un ataque de Israel?
Rusia acusa a Ucrania de intentar atacar una residencia de Putin, en medio de esfuerzos de paz
Trump y Netanyahu se reúnen mientras en Gaza el invierno agrava crisis humanitaria creada por Israel
Trump afirma que EE.UU. atacó “gran instalación” para cargar barcos en Venezuela: ¿qué se sabe?
El despliegue de fuerzas turcas en Gaza está sobre la mesa, señala Trump en reunión con Netanyahu
América Latina, rumbo al 2026: ¿qué países tendrán elecciones, qué esperar y qué está en juego?
Por Jessica Costa
Avión de entrenamiento turco, Hurjet, llegará a los cielos de España tras firma de acuerdo de compra
Derriban en Panamá un monumento a la amistad con China: ¿por qué resulta tan polémico y relevante?
“No quería que otra mujer viviera lo mismo que yo”: así apoyan parteras en México a madres migrantes
Por Abril Mulato