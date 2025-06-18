¿Está sobre la mesa que Estados Unidos se una a los ataques de Israel contra Irán? El presidente Donald Trump ha dado señales de estar dispuesto a una intervención militar de su país en el conflicto que sostienen Tel Aviv y Teherán, según confirmó a TRT World un alto funcionario del Departamento de Estado.
Bajo la condición de anonimato, la fuente reveló este martes que un ataque de Washington contra las “instalaciones nucleares” de Irán es una opción que se está evaluando. “Se está considerando”, aseguró. Aunque, luego recordó que “en última instancia, esa decisión no nos corresponde a nosotros. La Casa Blanca tiene la última palabra”.
A ese escenario se suma un aumento en el tono de las publicaciones que hizo Trump ese mismo día en redes sociales. Algo que dispara las tensiones ya de por sí delicadas en Oriente Medio. “Sabemos exactamente dónde el llamado ‘Líder Supremo’ se esconde… Es un blanco fácil, pero está a salvo allí. No vamos a eliminarlo (¡matarlo!), al menos por ahora”, escribió Trump en su plataforma Truth Social.
Luego sostuvo: “Nuestra paciencia se está agotando”, aunque también mencionó que no quiere que “se lancen misiles contra civiles ni contra soldados estadounidenses”. También, el mandatario afirmó que Washington tiene “el control total y absoluto del espacio aéreo sobre Irán”.
Y en un tercer mensaje escribió simplemente dos palabras: “RENDICIÓN INCONDICIONAL”.
En paralelo, la portavoz del Departamento de Estado, Tammy Bruce, emitió una fuerte advertencia de viaje para Oriente Medio: pidió a los ciudadanos estadounidenses evitar visitar tanto Israel como Irán, en un tono cargado de la inminencia de lo que podría suceder.
Pero no son sólo las declaraciones y advertencias verbales: el Pentágono desplegará aviones de combate adicionales en Oriente Medio, de acuerdo a reportes. En declaraciones a Fox News este martes, un funcionario de EE.UU. afirmó que, además de los nuevos cazas, el Pentágono extenderá el despliegue de aviones F-16, F-22 y F-35 que ya se encuentran en la región.
El lunes, el secretario de Defensa, Pete Hegseth, confirmó que Washington había enviado activos militares adicionales en Oriente Medio, una medida que él y otros altos funcionarios del gobierno han calificado como de carácter “defensivo”, en medio de las especulaciones ante la posible participación militar de EE.UU.
Y este miércoles medios informaron que se han desplegado, adicionalmente, más de 30 aviones cisterna de reabastecimiento en vuelo en la región. De acuerdo a los informes, el posible objetivo sería apoyar las operaciones aéreas de Israel en sus ataques contra Irán, según fuentes citadas por la prensa.
Estos aviones cisterna podrían utilizarse para extender el alcance y el tiempo de vuelo de los cazas israelíes que llevan a cabo misiones sobre Irán, según CNN. “Sin esta capacidad, los aviones de combate de Israel tienen un tiempo limitado para permanecer sobre Irán”, informó Brad Lendon, de CNN.
Tel Aviv impulsa una intervención de EE.UU., dicen medios israelíes
Dentro de Israel, hay una expectativa creciente por la participación de Washington en los ataques contra Irán, de acuerdo a lo que ha reportado la prensa de ese país.
Un alto funcionario israelí, que no fue identificado, dijo que las evaluaciones en Tel Aviv indican que se espera que el presidente Trump apruebe la participación de fuerzas estadounidenses en los ataques contra Teherán, reportó la emisora pública israelí KAN.
"Trump querrá ser recordado como alguien que tomó acción, no como alguien que se quedó al margen", afirmó el funcionario. Y agregó que "sin Estados Unidos, solo podemos causar daños limitados a la instalación nuclear de Fordow".
Esta instalación es uno de los sitios más fortificados y estratégicos del programa nuclear de Irán, y se encuentra en la lista de objetivos del ejército de Israel, de acuerdo a funcionarios citados por el Canal 13 israelí. Las fuentes agregaron que, si bien Tel Aviv decidirá cuándo atacar Fordow, la eficacia de la acción militar será menor si EE.UU. no participa.
La instalación nuclear de Fordow se encuentra a 90 metros bajo una montaña. Y solo una bomba en el mundo puede penetrar esa profundidad: la GBU-57, un arma de 13.600 kilos que solo posee Washington y se conoce como “rompebúnkeres”.
Esta ojiva antibúnker de 13 toneladas y 6,6 metros de largo, que Israel no tiene, es capaz de hundirse a decenas de metros bajo la superficie antes de explotar. A diferencia de muchos misiles o bombas que detonan su carga al impactar, estos “rompebúnkeres” buscan primero enterrarse en el suelo y solo explotan cuando alcanzan la instalación subterránea.
Ante este escenario, el diario Israel Hayom subrayó la importancia para Israel de la participación estadounidense, señalando que “Israel ya ha atacado la mayoría de las instalaciones nucleares iraníes, excepto la más crítica: Fordow”.
El Canal 13 también destacó en su reporte que los recientes cambios en la postura de Trump podrían indicar su intención de unirse a los ataques contra sitios nucleares en Irán.
Y, el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, afirmó en este contexto: “La amenaza que enfrentamos ahora es Irán. O ellos o nosotros”. Además, añadió: “Vamos a ver un Oriente Medio diferente, una realidad que no hemos visto hasta ahora”.
Rusia advierte sobre una posible “catástrofe nuclear”
Rusia alertó este martes que los ataques israelíes a instalaciones nucleares en Irán están empujando al mundo hacia una “catástrofe nuclear”.
El Ministerio de Relaciones Exteriores emitió un comunicado sobre la escalada entre Tel Aviv y Teherán, señalando que los ataques en curso contra instalaciones nucleares iraníes son “ilegales desde el punto de vista del derecho internacional”.
El comunicado añadió que los ataques también “crean amenazas inaceptables para la seguridad internacional y empujan al mundo hacia una catástrofe nuclear, cuyas consecuencias se sentirán en todas partes, incluso en el propio Israel”.
“Rusia hace un llamado al liderazgo israelí para que entre en razón y detenga de inmediato los ataques contra instalaciones nucleares bajo salvaguardias y sujetas a las actividades de verificación del OIEA (Organismo Internacional de Energía Atómica)”, agregó.
El Congreso de Estados Unidos busca evitar
Por su parte, desde Estados Unidos, un grupo bipartidista de decenas de legisladores han presentado una nueva Resolución de Poderes de Guerra que exige la aprobación del Congreso antes de que EE.UU. pueda involucrarse en el conflicto.
El senador Tim Kaine, uno de los impulsores, afirmó: “Los estadounidenses no quieren otra guerra interminable”. Por su parte, el senador demócrata Bernie Sanders dijo que “la Constitución es muy clara”, explicando que “es el Congreso quien decide si vamos a la guerra, no el presidente. Trump no debe emprender una acción militar ilegal contra Irán”.
“No vamos a otra guerra extranjera,” declaró Marjorie Taylor Greene, una firme aliada de Trump. “Las guerras, las intervenciones y los cambios de régimen en el extranjero ponen a América en último lugar, matan a personas inocentes, nos están llevando a la quiebra y terminarán por destruirnos”.
EE.UU. e Israel discrepan sobre el plazo del programa nuclear de Irán
En el medio de los ataques, Estados Unidos e Israel mantienen profundas diferencias sobre cuán cerca está Irán de desarrollar un arma nuclear. Mientras evaluaciones de inteligencia estadounidenses sugieren que Teherán aún está a años de poder lograrlo, Tel Aviv insiste en que la amenaza es inminente, según reportes de prensa del martes.
El primer ministro Netanyahu afirmó que Irán está acelerando su camino hacia la adquisición de armamento nuclear, lo que habría motivado una serie de ataques israelíes contra infraestructura militar y nuclear iraní, según informó CNN.
Sin embargo, cuatro fuentes familiarizadas con el asunto dijeron a este medio que la inteligencia estadounidense no cree que Irán esté construyendo actualmente una bomba nuclear, y estima que le tomaría al menos entre dos y tres años producir y desplegar una.
De hecho, la directora de Inteligencia Nacional, Tulsi Gabbar, declaró a principios de marzo que la comunidad de inteligencia estaba satisfecha con que Irán no estaba construyendo un arma nuclear.
Teherán, por su parte, ha insitido en que no buscaban un arma nuclear y que su programa nuclear es puramente con fines civiles.
Pese a todo esto, Trump desestimó la afirmación de su propia líder de inteligencia: “No me importa lo que ella haya dicho; creo que estaban muy cerca de tenerla”, declaró.
Los ataques entre Israel e Irán continúan
Las tensiones regionales se intensificaron el viernes, cuando Israel lanzó ataques aéreos sin provocación contra múltiples sitios en Irán.
Israel lanzó el miércoles un ataque contra la Universidad Imam Hussein, en Teherán según informó un corresponsal de la agencia Anadolu. Esta universidad está afiliada al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria de Irán (CGRI). Tras el ataque se observaron columnas de humo elevándose desde la zona.
Por otra parte, misiles iraníes impactaron en varios puntos de Israel, provocando incendios y dañando un edificio, el Canal 12.
Aunque el ejército no especificó los lugares exactos del impacto, el diario Israel Hayom reportó que al menos dos misiles cayeron cerca de Jerusalén y de la región de Sharon, cercana a Tel Aviv, según evaluaciones preliminares.
Irán informó que al menos 224 personas han muerto y más de 1.000 han sido heridas en los ataques israelíes. Al tiempo, las autoridades israelíes informaron que al menos 24 personas han muerto y cientos han resultado heridas desde entonces en ataques con misiles iraníes.