El pederasta convicto Jeffrey Epstein financió al grupo anti-Palestina Friends of Israel Defense Forces (FIDF) y al Jewish National Fund (JNF), que ayuda a construir asentamientos israelíes ilegales en la Cisjordania ocupada, de acuerdo con documentos del FBI publicados recientemente por el Departamento de Justicia de Estados Unidos.

Los documentos muestran que el multimillonario judío-estadounidense Epstein envió 25.000 dólares a FIDF, que se define como una “organización oficial” autorizada para recaudar donaciones benéficas en nombre de los soldados del ejército israelí en todo Estados Unidos.

Según los documentos, Epstein también donó 15.000 dólares a la organización sin fines de lucro JNF.

En el sitio web oficial del JNF, la organización no gubernamental afirma que “da a todas las generaciones de judíos una voz única en la construcción de un futuro próspero para la tierra de Israel y su pueblo”.

Un informante encubierto del FBI “llegó a convencerse” de que Epstein era un espía israelí, según un documento que figura entre millones de páginas publicadas recientemente por el Departamento de Justicia.

El registro gubernamental relata que el informante, conocido en la jerga oficial como fuente humana confidencial (CHS, por sus siglas en inglés), recordó que el abogado judío de Epstein, Alan Dershowitz, dijo entonces al fiscal de Estados Unidos para el Distrito Sur de Florida, Alexander Acosta, “que Epstein pertenecía tanto a los servicios de inteligencia de Estados Unidos como a los de países aliados”.

“CHS compartió llamadas telefónicas entre Dershowitz y Epstein durante las cuales tomó notas. Después de esas llamadas, el Mossad llamaba a Dershowitz para hacer un informe. Epstein era cercano al ex primer ministro de Israel, Ehud Barak, y se formó como espía bajo su tutela”, señala el documento.

Al indicar que Barak “creía que Netanyahu era un criminal”, el informante “llegó a convencerse de que Epstein era un agente del Mossad cooptado” en medio de rivalidades regionales que involucraban a Israel.

Vínculos con Israel

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, sostiene que Epstein “no trabajó para Israel”.

En su primer comentario público sobre los documentos de Epstein, Netanyahu escribió en la red social X que la “inusual y estrecha relación de Epstein con Ehud Barak no sugiere que Epstein trabajara para Israel. Prueba lo contrario”.

El último lote de documentos relacionados con Epstein, publicado por el Departamento de Justicia la semana pasada, menciona a varias figuras de alto perfil, incluido Dershowitz, así como a miembros de la élite política y financiera.

Epstein fue hallado muerto en su celda de una cárcel de Nueva York en 2019 mientras esperaba juicio por cargos de tráfico sexual.

En 2008, se declaró culpable en un tribunal del estado de Florida y fue condenado por procurar a una menor para prostitución, pero críticos y sobrevivientes de violación califican la condena relativamente leve, aprobada por Acosta, como un “acuerdo indulgente”.