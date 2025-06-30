La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, advirtió que la revisión del reciente estallido del cohete Starship de SpaceX, ocurrido el 18 de junio cerca de la frontera entre Texas y México, no es sólo un trámite de rigor. Señaló que la explosión provocó contaminación en territorio mexicano y adelantó que su gobierno podría emprender acciones legales contra la empresa de Elon Musk.

“No estamos revisando esto solo por revisar”, dijo la presidenta Sheinbaum el miércoles en referencia a la explosión durante una prueba de rutina en Texas.

La detonación generó una enorme bola de fuego que se elevó por el aire, esparciendo escombros a lo largo de la frontera sur de Texas con México.

Sheinbaum ordenó una investigación completa sobre los impactos ambientales y de seguridad de la explosión, y advirtió que se emprenderán acciones legales si se determina que se violaron leyes internacionales ambientales o de frontera.

“Estamos examinando todo lo relacionado con estos lanzamientos de cohetes tan cerca de nuestra frontera y los impactos que tienen en la zona. Dentro del marco del derecho internacional, presentaremos las acciones legales necesarias”, señaló Sheinbaum según medios locales.

Mientras que SpaceX sostiene que no existe riesgo para el área circundante y afirma que pruebas independientes preliminares sobre los materiales utilizados en Starship, incluyendo análisis toxicológicos, no encontraron riesgos químicos, biológicos ni toxicológicos, el gobierno mexicano opina diferente.

“Iniciaremos un proceso, porque sí hay contaminación”, aseguró Sheinbaum.

Los intentos de SpaceX por recuperar los escombros y realizar tareas de limpieza han sido interceptados por, según describió la empresa espacial, “personas no autorizadas que ingresaron a propiedad privada”.