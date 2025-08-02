En 2014, un niño palestino logró lo que parecía imposible: salir de Gaza. Había perdido a sus padres en un bombardeo israelí, vivía bajo ocupación, y nunca había cruzado las fronteras que lo encerraban desde que nació. Pero fue seleccionado por una campaña de la empresa catarí de telecomunicaciones Ooredoo, activa en Palestina, que organizó un viaje a España para que niños huérfanos conocieran a la estrella argentina del fútbol Lionel Messi.

En Barcelona, el niño jugó unos minutos con el astro, conversaron, se tomaron una foto y recibió un balón firmado. Luego volvió a Gaza. A los escombros. A la orfandad. A una realidad donde los sueños se apagan rápido, no por falta de esperanza, sino por la crudeza de la ocupación israelí que no da tregua.

Ese niño se llama Mohammad Hamad. Hoy tiene 20 años, vive desplazado con su hermano mayor Ameer y sus tres hermanos menores, sin casa ni protección, y sobrevive como millones de palestinos al genocidio más televisado y silenciado de nuestra era. En conversación con TRT Español, relata una historia que el mundo ya no debería ignorar: una infancia rota, una familia destruida, y una vida que resiste entre ruinas, mientras muchos de sus ídolos guardan silencio.

Infancia quebrada por los bombardeos israelíes





Mohammad tenía apenas 10 años cuando perdió a sus padres. Fue en 2014, durante los bombardeos masivos lanzados por Israel sobre Gaza bajo el nombre de “Margen Protector”. Aquella ofensiva duró 51 días y dejó más de 2.200 palestinos asesinados, entre ellos más de 550 niños, según datos de la ONU .

Entre las víctimas estaban su madre y su padre, asesinados en un ataque aéreo que también dejó gravemente herido a su hermano Nour. “Fue un shock que no podía comprender. Todo pasó muy rápido. El estruendo, el humo, la sangre y después el silencio”, recuerda en conversación con TRT Español.

Desde entonces, Mohammad, junto a su hermano mayor Ameer (ahora de 22 años), ha intentado ocupar el lugar de sus padres para cuidar de sus otros tres hermanos: Nour (17), Adam (15) y Lamis (13).

“Desde entonces siento un vacío, una gran falta, una sensación que me acompaña hasta hoy”, cuenta con voz pausada y dolida.

Fue su tío quien los acogió y los crió desde entonces. “Hizo lo imposible por sacarnos adelante. Pero el cariño de una madre, la mirada de un padre”, rememora, “eso nadie lo puede reemplazar”.

La orfandad no fue solo la ausencia de sus padres, sino una forma de vida impuesta bajo el asedio: aprender a sostenerse sin apoyo, a consolar sin tener consuelo, a crecer antes de tiempo y sin derecho al duelo. “Mis hermanos eran muy pequeños, no entendían lo que había pasado”, dice. “Cada uno cargó ese dolor como pudo, pero yo era el que tenía que mantenernos unidos, y ser el que no se rompe”.





Desplazamiento, abandono y supervivencia





En octubre de 2023, el genocidio reinició con una violencia aún más brutal. Gaza fue transformada en tierra de exterminio, con bombardeos sin tregua. Escuelas, hospitales, mezquitas, panaderías, refugios, nada quedó fuera de la mira. Millones de personas fueron forzadas a desplazarse, una y otra vez, sin rumbo ni destino.

“La idea de marcharte con niños, sin saber a dónde ir, fue de las cosas más duras que he vivido”, evoca Mohammad.

Huyeron sin maletas, sin ropa, sin certezas. Dormían sobre lonas, entre ruinas, bajo los drones. Con el cuerpo en vilo y el alma exhausta. “A veces pensaba que morir era más fácil que todo esto”, dice con una calma que estremece.

No recibieron ayuda de ninguna ONG. Ni instituciones, ni visitas, ni apoyo. Ningún organismo internacional se hizo presente. Gaza se convirtió en una fosa abierta, y la comunidad internacional se limitó a contar cadáveres.

En medio de ese abandono total, Mohammad hizo lo único que pudo: organizó una pequeña campaña de donaciones. Solo, sin recursos, sin red de protección. Con ese esfuerzo logró reunir algo de dinero para conseguir comida, agua y mantas para sus hermanos. “Cargas más de lo que puedes, pero tratas de mantenerte fuerte, para que tus hermanos no se derrumben”, dice repasando su vida.

Cifras que desbordan la comprensión





La historia de Mohammad es la historia de miles. Incluso antes de la actual ofensiva, Gaza ya acumulaba generaciones marcadas por la pérdida. Según UNICEF , más de 26.000 niños habían perdido a uno o ambos padres por ofensivas anteriores a 2023.

Desde entonces, la violencia ha adquirido proporciones históricas. Según el medio Al Jazeera , más de 39.000 niños han quedado huérfanos, y al menos 17.000 han perdido a ambos padres.

Más de 17.954 menores han sido asesinados, incluyendo al menos 274 recién nacidos y 876 bebés menores de un año, según DCI-Palestine . Más de 50.000 han sido heridos, muchos con amputaciones, quemaduras o daños permanentes.