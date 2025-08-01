El 29 de julio, mientras el Reino Unido anunciaba que finalmente comenzaría el proceso para reconocer a Palestina como Estado, yo me encontraba en una videollamada por Zoom con una joven palestina licenciada en derecho que vive en el exilio.

Sus ojos estaban hinchados y su voz era serena, pero cargada de peso. Apenas unas horas antes, nueve miembros de su familia —incluidos varios niños— habían sido asesinados en un bombardeo israelí sobre el nuevo campamento de Nuseirat, en el centro de Gaza.

Sin embargo, ella no buscaba compasión y su resiliencia era impactante. Retomó su labor de documentar casos de tortura y desplazamientos masivos, material que recopilamos para llevar a los tribunales. Y, en voz baja, preguntó: “¿De qué sirve un Estado palestino si ya no quedan palestinos para vivir en él?”.

Mientras Reino Unido supeditaba su reconocimiento a un alto el fuego condicional, otros países, incluidos Francia, España e Irlanda, reafirmaban el suyo. Luego, el 30 de julio, Canadá anunciaba su intención de seguir la misma línea. Para muchos, significaba un giro diplomático.

Pero los palestinos conocen de sobra esta coreografía: el reconocimiento sin acciones no es justicia, sino más bien es hipocresía.

Canadá, incluso al prometer un reconocimiento simbólico, sigue vendiendo armas a Israel. Reino Unido habla de un Estado palestino, pero se niega a suspender sus exportaciones militares.

En ambos casos, el reconocimiento no parece un gesto moral, sino una vía de escape, un escudo para eludir la responsabilidad mientras se sigue apoyando la maquinaria de la ofensiva israelí.

Estas declaraciones, presentadas como parte de una iniciativa europea más amplia, pretendían demostrar que la solución de los dos Estados aún tiene valor simbólico dentro del orden jurídico internacional, pese a su derrumbe en la realidad.

Pero para los palestinos —que enfrentan hambruna impuesta en Gaza y una violencia colonial cada vez más agresiva en la Cisjordania ocupada—, estos gestos son vacíos. Son recordatorios crueles de que, mientras Europa proclama a Palestina como un Estado, no ofrece protección alguna a quienes están siendo eliminados del mapa.

La realidad para los palestinos es otra. Desde el 7 de octubre de 2023, Gaza ha sido escenario de una campaña israelí de hambruna generalizada, bombardeos aéreos y asesinatos masivos de civiles. En paralelo, Cisjordania ocupada se va fragmentando cada vez más debido a la expansión de los colonos israelíes y las redadas militares.

El reconocimiento, si no va acompañado de mecanismos de aplicación, se percibe más como una puesta en escena que como un avance: un ritual diplomático que reconoce soberanía sobre el papel mientras se ignora el exterminio en el terreno.

El largo legado imperial británico en Palestina proyecta hoy una sombra densa sobre su postura actual. En 1917, la Declaración Balfour —emitida sin consultar a la población árabe autóctona de Palestina— prometía “un hogar nacional para el pueblo judío” en una tierra que no le pertenecía.

Más de un siglo después, el Reino Unido ofrece un reconocimiento condicionado a los palestinos, pero solo si Israel detiene su genocidio. La lógica del permiso sigue fluyendo en una sola dirección: del colonizador al colonizado, del ocupante al ocupado.

La verdadera pregunta no es si Palestina cumple los requisitos para ser un Estado, sino si la comunidad internacional está dispuesta a respaldar sus palabras con acciones que hagan de esa soberanía algo real.

El Estado palestino ya está reconocido por el derecho

La condición de Estado de Palestina no depende de Londres, París ni de ninguna otra capital occidental. Su reconocimiento por parte de ellos simplemente ratifica lo que el derecho internacional lleva tiempo afirmando.

Según la Convención de Montevideo de 1933, un Estado debe cumplir con cuatro criterios objetivos: una población permanente, un territorio definido, un gobierno que funcione y la capacidad de establecer relaciones internacionales. Palestina cumple con todos ellos.

El difunto jurista James Crawford lo expresó con claridad en The Creation of States in International Law: “La ocupación o la disputa sobre fronteras no anulan la condición de Estado... el estatus estatal se determina por criterios objetivos, no por el grado de soberanía”.