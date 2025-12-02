El año más mortífero y devastador para el pueblo palestino en casi seis décadas: en eso se ha convertido el 2025 bajo el genocidio israelí. Así lo revela un informe presentado por varias organizaciones israelíes de derechos humanos, que denuncian un deterioro sin precedentes y advierten que desde 1967 —cuando Israel ocupó Gaza, Cisjordania y Jerusalén Este— no se había registrado un periodo con tanta destrucción ni tantas muertes como el actual. Y el año todavía no termina, y con él tampoco el dolor.

Si bien las organizaciones, englobadas bajo la coalición La Plataforma, recuerdan que durante 2023 y 2024 "ya se habían documentado graves violaciones" por parte de Israel, advierten de que "los hallazgos de 2025 revelan un deterioro agudo y alarmante". Este año, que coincide con el segundo de la brutal ofensiva sobre Gaza, la vida palestina quedó sometida a una violencia sin precedentes.

Según el informe, esta nueva etapa “provocó daños más amplios, profundos y sin precedentes a los derechos humanos de los palestinos en los territorios ocupados", tal y como detallan en el informe organizaciones como Combatientes por la Paz, Ir Amim, Gisha o Rompiendo el Silencio.

El declive, subrayan, se extendió en todos los aspectos imaginables: "El número de palestinos asesinados casi se duplicó, el desplazamiento alcanzó niveles casi totales, el hambre provocó muertes masivas, y violaciones que antes se consideraban 'excepcionales' se convirtieron en rutinarias".

Las cifras trazan el contorno de esa tragedia. Según el Ministerio de Salud de Gaza, durante los primeros meses del genocidio, entre octubre y diciembre de 2023, el número de palestinos asesinados por las fuerzas israelíes fue cercana a 22.000 .

Para diciembre de 2024, el número de asesinados había subido a 45.000 , lo que significa que en ese año los ataques israelíes cobraron la vida de aproximadamente 24.000 palestinos.

Pero actualmente, el total de palestinos asesinados alcanza los 70.000. Es decir, en 2025 murieron aproximadamente 25.000 personas. Una cifra que sigue aumentando pese al alto el fuego vigente desde el 10 de octubre.

Así, el 2025 se convirtió en el año más devastador para los palestinos desde 1967. En ese año, durante la Guerra de los Seis Días —que terminó con la derrota de los ejércitos de Egipto, Jordania y Siria a manos de Israel y la ocupación de territorios palestinos— se calcula que murieron unos 20.000 árabes, entre ellos muchos palestinos. Además, tuvo lugar el segundo gran desplazamiento de palestinos, después de la Nakba de 1948, cuando cerca de 300.000 personas se vieron obligadas a abandonar sus hogares.

Escalada en Cisjordania ocupada

Otro capítulo del informe aborda la escalada de agresiones de colonos israelíes ilegales en la Cisjordania ocupada. "Entre 2023 y 2024, se registraron alrededor de 1.200 incidentes de violencia de colonos. En 2025, la situación se intensificó hasta convertirse en una expulsión masiva: 44 comunidades de pastores palestinos fueron completamente desplazadas y otras 10 parcialmente desalojadas, lo que afectó a 2.932 personas, incluidos 1.326 niños", detalla el documento.

La represión también se manifestó en forma de detenciones administrativas, un mecanismo que permite encarcelar a personas sin juicio ni cargos. En solo dos años, estas detenciones pasaron de poco más de 1.000 en 2023 a 3.577 este año, es decir, el triple del promedio anterior a la brutal ofensiva en Gaza. Y en las prisiones, el sufrimiento y las torturas continúan: el informe documenta "al menos 98 muertes bajo custodia israelí, muchas de ellas como resultado de tortura, negación de atención médica y condiciones de detención inhumanas".