El año más mortífero y devastador para el pueblo palestino en casi seis décadas: en eso se ha convertido el 2025 bajo el genocidio israelí. Así lo revela un informe presentado por varias organizaciones israelíes de derechos humanos, que denuncian un deterioro sin precedentes y advierten que desde 1967 —cuando Israel ocupó Gaza, Cisjordania y Jerusalén Este— no se había registrado un periodo con tanta destrucción ni tantas muertes como el actual. Y el año todavía no termina, y con él tampoco el dolor.
Si bien las organizaciones, englobadas bajo la coalición La Plataforma, recuerdan que durante 2023 y 2024 "ya se habían documentado graves violaciones" por parte de Israel, advierten de que "los hallazgos de 2025 revelan un deterioro agudo y alarmante". Este año, que coincide con el segundo de la brutal ofensiva sobre Gaza, la vida palestina quedó sometida a una violencia sin precedentes.
Según el informe, esta nueva etapa “provocó daños más amplios, profundos y sin precedentes a los derechos humanos de los palestinos en los territorios ocupados", tal y como detallan en el informe organizaciones como Combatientes por la Paz, Ir Amim, Gisha o Rompiendo el Silencio.
El declive, subrayan, se extendió en todos los aspectos imaginables: "El número de palestinos asesinados casi se duplicó, el desplazamiento alcanzó niveles casi totales, el hambre provocó muertes masivas, y violaciones que antes se consideraban 'excepcionales' se convirtieron en rutinarias".
Las cifras trazan el contorno de esa tragedia. Según el Ministerio de Salud de Gaza, durante los primeros meses del genocidio, entre octubre y diciembre de 2023, el número de palestinos asesinados por las fuerzas israelíes fue cercana a 22.000.
Para diciembre de 2024, el número de asesinados había subido a 45.000, lo que significa que en ese año los ataques israelíes cobraron la vida de aproximadamente 24.000 palestinos.
Pero actualmente, el total de palestinos asesinados alcanza los 70.000. Es decir, en 2025 murieron aproximadamente 25.000 personas. Una cifra que sigue aumentando pese al alto el fuego vigente desde el 10 de octubre.
Así, el 2025 se convirtió en el año más devastador para los palestinos desde 1967. En ese año, durante la Guerra de los Seis Días —que terminó con la derrota de los ejércitos de Egipto, Jordania y Siria a manos de Israel y la ocupación de territorios palestinos— se calcula que murieron unos 20.000 árabes, entre ellos muchos palestinos. Además, tuvo lugar el segundo gran desplazamiento de palestinos, después de la Nakba de 1948, cuando cerca de 300.000 personas se vieron obligadas a abandonar sus hogares.
Escalada en Cisjordania ocupada
Otro capítulo del informe aborda la escalada de agresiones de colonos israelíes ilegales en la Cisjordania ocupada. "Entre 2023 y 2024, se registraron alrededor de 1.200 incidentes de violencia de colonos. En 2025, la situación se intensificó hasta convertirse en una expulsión masiva: 44 comunidades de pastores palestinos fueron completamente desplazadas y otras 10 parcialmente desalojadas, lo que afectó a 2.932 personas, incluidos 1.326 niños", detalla el documento.
La represión también se manifestó en forma de detenciones administrativas, un mecanismo que permite encarcelar a personas sin juicio ni cargos. En solo dos años, estas detenciones pasaron de poco más de 1.000 en 2023 a 3.577 este año, es decir, el triple del promedio anterior a la brutal ofensiva en Gaza. Y en las prisiones, el sufrimiento y las torturas continúan: el informe documenta "al menos 98 muertes bajo custodia israelí, muchas de ellas como resultado de tortura, negación de atención médica y condiciones de detención inhumanas".
El estudio concluye con una advertencia severa sobre "la expansión de asentamientos a una velocidad sin precedentes" en la Jerusalén Este ocupada. Allí, la vida cotidiana se ha deteriorado todavía más: nuevas restricciones de movimiento, más obstáculos burocráticos y un colapso progresivo de los servicios municipales que amenaza con hacer inhabitable la ciudad para quienes llevan generaciones resistiendo.
Nuevas violaciones al alto el fuego en Gaza
En paralelo a la publicación del informe, las cifras de muertos y heridos siguen aumentando. Israel volvió a violar el alto el fuego este martes, pese a que ya suma al menos 590 incumplimientos desde que la tregua entró en vigor.
En su más reciente violación, un hombre palestino fue asesinado este martes por fuerzas israelíes en el campo de refugiados de Al-Bureij, en el centro del enclave. Al menos cinco más —entre ellas dos mujeres y dos niños— resultaron heridas en Ciudad de Gaza.
El lunes tampoco ofreció respiro: al menos dos palestinos fueron asesinados “en dos ataques separados”, según reconoció el propio ejército.
Además, un corresponsal de la agencia de noticias Anadolu relató cómo la violencia volvió a irrumpir en zonas de las que el ejército israelí debía haberse retirado según el acuerdo del 10 de octubre, reforzando entre los habitantes la sensación de que ninguna promesa de seguridad tiene peso en Gaza.
Más al sur, en Rafah, las operaciones militares también continúan. El ejército israelí aseguró haber matado a 40 personas la semana pasada, que describió como miembros del grupo de resistencia palestino Hamás, que habrían quedado atrapados en túneles subterráneos. Según su comunicado, las tropas seguirán destruyendo túneles en el este de la ciudad. Medios israelíes afirman que unos 200 integrantes del grupo permanecerían atrapados bajo tierra en esa zona, catalogada como “amarilla”, todavía ocupada por fuerzas israelíes.
En el norte, el panorama fue igual de devastador. Corresponsales de la agencia de noticias palestina WAFA reportaron intensos bombardeos israelíes sobre el campo de refugiados de Yabalia, donde edificios residenciales fueron arrasados sin ninguna orden de evacuación previa. Más al este, vehículos blindados y robots explosivos fueron detonados cerca del cruce de Shuyahía, en la Ciudad de Gaza.
En total, desde el inicio del alto el fuego del 10 de octubre, 356 palestinos fueron asesinados por Israel y otros 909 heridos resultaron heridos, según registraron autoridades palestinas.
Con cada nuevo asesinato, el panorama confirma que 2025 no es solo un año “récord” de tragedia, destrucción y muerte, sino la continuidad de un ciclo de violencia que sigue profundizándose. Y mientras la población palestina intenta sobrevivir entre ruinas, desplazamientos y promesas incumplidas, la sensación que prevalece es que la devastación aún no ha alcanzado su punto final.