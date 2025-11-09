China y la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN), compuesta por 11 miembros, actualizaron recientemente su acuerdo de libre comercio , en medio de una renovada turbulencia en las relaciones de Beijing con el Gobierno de Estados Unidos, en cabeza del presidente Donald Trump.

Antes de la reunión reciente entre Trump y su homólogo de China, Xi Jinping , ambas partes intercambiaron nuevas amenazas sobre aranceles y los elementos de tierras raras.

Sin embargo, ahora anticipan avances en controles de exportación, minerales de tierras raras y reducciones arancelarias, mientras los últimos anuncios de Trump reavivan el debate global sobre el poder económico, las cadenas de suministro y la próxima fase de rivalidad estratégica.

Las cifras del PIB y de las exportaciones son tratadas como indicadores del destino global, como si el futuro del orden mundial pudiera reducirse a hojas de cálculo.

Sin embargo, esta obsesión con los aranceles y la gran estrategia pasa por alto una verdad más profunda: la verdadera contienda entre Estados Unidos y China no se decidirá por el comercio o la tecnología, sino por las sociedades mismas.

Durante décadas, la competencia global se ha enmarcado en dos paradigmas principales: el Consenso de Washington del liberalismo de mercado y el Consenso de Beijing del crecimiento dirigido por el Estado.

Relacionado TRT Español - “No es un acuerdo definitivo”: ¿qué hay detrás de la tregua comercial entre EE.UU. y China?

Pero es momento de ir más allá de esta dicotomía e imaginar lo que una perspectiva descolonizada vislumbra para la humanidad: un orden mundial multipolar que rechaza todas las formas de expansión colonial, la creciente desigualdad y destrucción ambiental de los modelos de desarrollo actuales para alcanzar la armonía social, así como la sigilosa recolonización visible en la israelización del orden global o la lógica del estado-guerra de un Consenso de Moscú donde la reticencia social es evidente.

A pesar de tales críticas urgentes, los debates sobre la rivalidad entre grandes potencias permanecen confinados a las mismas abstracciones: quién gana, quién concede y quién escribe las reglas.

Lo que este marco pasa por alto es sencillo pero decisivo: el poder perdura no solo a través de las economías o las políticas expansionistas, sino a través de las sociedades que las sostienen.

Es la cohesión social, la legitimidad moral y la adaptabilidad institucional —no meramente los ejércitos o el PIB— lo que determina quién sobrevive y quién colapsa.

Más allá de las políticas de poder y la supremacía de Europa

La historia lo demuestra claramente. El ascenso y la caída de los imperios siempre han dependido no solo de presiones externas sino también, y más importante aún, de dinámicas internas.

Las estrategias de desarrollo no occidentales del siglo XIX comenzaron con un fuerte énfasis en la modernización militar, pero pronto se expandieron para incluir profundas reformas sociales a través del Imperio Otomano (y posteriormente Türkiye), China, Rusia e Irán.

Incluso la descolonización no fue simplemente antioccidental: estuvo moldeada por el propio camino de occidentalización para el desarrollo.

Relacionado TRT Español - EE.UU. vs. China: la guerra tecnológica del siglo XXI y la disputa por el liderazgo mundial

Occidente proporcionó durante mucho tiempo el modelo tanto para el Estado como para la sociedad en la era moderna. Sin embargo, hoy este ejemplo ya no es inobjetable.

Los desafíos más apremiantes no son solo geopolíticos sino también sociales. La polarización, la desigualdad , la migración , el declive demográfico , la soledad y las crisis de legitimidad sacuden las sociedades occidentales desde Europa hasta Estados Unidos, e incluso en contextos no occidentales que han sido occidentalizados.

Los enfoques críticos y locales, como destacan pensadores de la descolonización como Walter Mignolo , desafían la universalidad y la supremacía epistémica de la sociología occidental y proponen marcos alternativos arraigados en historias propias.

La competencia entre grandes potencias no puede comprenderse únicamente a través de miradas militares o económicas: también debe enfrentar estas fracturas sociales en Occidente y el surgimiento de narrativas locales y discursos civilizatorios en otros lugares.

La crisis de Estados Unidos, la cuestión de China

Miremos a Estados Unidos. Según criterios económicos, militares y políticos, sigue siendo la potencia preeminente del mundo.