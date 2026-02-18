Europa no puede construir un marco de seguridad creíble sin Türkiye, advirtió el presidente de este país, Recep Tayyip Erdogan, al señalar que ha llegado el momento de que el continente incluya más plenamente a Ankara en sus estructuras de defensa y seguridad.

En declaraciones a la prensa durante su vuelo de regreso desde Etiopía este miércoles, el mandatario afirmó que Europa debe superar lo que describió como barreras ideológicas que impiden una integración más estrecha con Türkiye.

En ese sentido, subrayó que el ejército turco es una de las fuerzas más capaces de la OTAN, y advirtió que cualquier nueva arquitectura de seguridad europea que excluya a Ankara se quedaría corta.

“Si Europa pretende construir un nuevo sistema de defensa, es evidente que un arreglo sin Türkiye sería insuficiente”, recalcó. También añadió que las capacidades sobre el terreno de Ankara la convierten en algo más que un socio “que solo habla en la mesa”.

Mejora de los lazos con África

Al referirse a su visita oficial a Etiopía , Erdogan describió Adís Abeba como una puerta clave para una mayor cooperación con África y destacó el papel de Türkiye en el fomento de la confianza regional, incluidos los esfuerzos de mediación entre Etiopía y Somalia.

Afirmó que el viaje refleja la política a largo plazo de Ankara de asociación con el continente africano basada en el respeto mutuo y no en la explotación.

“Türkiye nunca ha tenido un pasado colonial en África”, señaló. Por lo que añadió que el enfoque de asociación en pie de igualdad y diplomacia humanitaria ha fortalecido su posición en el continente.