El presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, afirmó que Türkiye juega un papel fundamental en todas las dinámicas y escenarios políticos y de seguridad de la región. Desde Siria hasta Gaza en Palestina, y desde el Golfo hasta el conflicto de Rusia y Ucrania, Ankara se ha convertido en una pieza clave a la hora de mediar y participar en los diferentes mecanismos.

Erdogan habló en la sesión de clausura de las “Reuniones del Siglo de Türkiye” en el Centro de Congresos de Estambul, provincia de Estambul, el sábado, y destacó que Türkiye se ha convertido en “una voz respetada tanto en su región como a nivel global, un país que exporta paz y estabilidad”.

El mandatario señaló que el sistema establecido tras la Segunda Guerra Mundial atraviesa “un período de ruptura fundamental”. “Los conflictos armados y las guerras afectan directamente a muchas partes del mundo, especialmente a nuestra región”, indicó, agregando que la competencia en comercio, tecnología y energía ha llevado la lucha por el poder militar y político a una nueva y desafiante fase.

Relacionado TRT Español - Erdogan finaliza su gira por el Golfo con 24 nuevos acuerdos con Kuwait, Qatar y Omán

“En este período, mientras las olas de inestabilidad se expanden hacia afuera, hemos logrado mantener a Türkiye segura frente a todos estos peligros gracias a las medidas que hemos tomado tanto en el país como más allá de nuestras fronteras”, declaró el mandatario.

Asimismo, Erdogan subrayó que la fuerza y la presencia de Türkiye son evidentes, tanto en el terreno como en la mesa de negociaciones, y que ahora es reconocida por el mundo entero.