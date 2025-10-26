TÜRKİYE
2 min de lectura
Türkiye tiene un rol fundamental en los equilibrios regionales, destaca el presidente Erdogan
En el marco de las “Reuniones del Siglo de Türkiye” en Estambul, el presidente Recep Tayyip Erdogan resaltó que Ankara se ha consolidado como una voz respetada en la región y en el mundo, promoviendo paz y estabilidad.
Türkiye tiene un rol fundamental en los equilibrios regionales, destaca el presidente Erdogan
Erdogan enfatizó que el objetivo principal es garantizar la unidad y la seguridad de la nación. / AA
26 de octubre de 2025

El presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, afirmó que Türkiye juega un papel fundamental en todas las dinámicas y escenarios políticos y de seguridad de la región. Desde Siria hasta Gaza en Palestina, y desde el Golfo hasta el conflicto de Rusia y Ucrania, Ankara se ha convertido en una pieza clave a la hora de mediar y participar en los diferentes mecanismos.

Erdogan habló en la sesión de clausura de las “Reuniones del Siglo de Türkiye” en el Centro de Congresos de Estambul, provincia de Estambul, el sábado, y destacó que Türkiye se ha convertido en “una voz respetada tanto en su región como a nivel global, un país que exporta paz y estabilidad”.

El mandatario señaló que el sistema establecido tras la Segunda Guerra Mundial atraviesa “un período de ruptura fundamental”. “Los conflictos armados y las guerras afectan directamente a muchas partes del mundo, especialmente a nuestra región”, indicó, agregando que la competencia en comercio, tecnología y energía ha llevado la lucha por el poder militar y político a una nueva y desafiante fase.

RelacionadoTRT Español - Erdogan finaliza su gira por el Golfo con 24 nuevos acuerdos con Kuwait, Qatar y Omán

“En este período, mientras las olas de inestabilidad se expanden hacia afuera, hemos logrado mantener a Türkiye segura frente a todos estos peligros gracias a las medidas que hemos tomado tanto en el país como más allá de nuestras fronteras”, declaró el mandatario.

Asimismo, Erdogan subrayó que la fuerza y la presencia de Türkiye son evidentes, tanto en el terreno como en la mesa de negociaciones, y que ahora es reconocida por el mundo entero.

RECOMENDADOS

Garantizar la unidad y seguridad de la nación

Por otra parte, destacó que la visión de Ankara se centra en asegurar un futuro donde “ninguna generación se desperdicie, las madres no lloren y la paz, la seguridad y la prosperidad prevalezcan en toda nuestra geografía”.

El presidente agregó que su objetivo a largo plazo es garantizar la unidad y la seguridad de la nación mientras contribuyen a una región más pacífica. “Con voluntad común, primero construiremos una Türkiye libre de terrorismo, y luego una región libre de terrorismo como legado duradero para los hijos de la nación”, afirmó.

Erdogan también reiteró que el país continuará con políticas basadas en estabilidad, cooperación y paz, tanto en su vecindad como más allá.

FUENTE:TRT Español y agencias
Explora
Más de 500.000 personas se suman a una marcha pro-Palestina en Estambul en Año Nuevo
EE.UU. sanciona a empresas venezolanas por presunta cooperación en programa de drones iraní
¿Qué sabemos sobre el conflicto en Yemen? Las claves de la situación actual tras décadas de guerra
Israel retira la licencia a Médicos Sin Fronteras y 36 ONG en Gaza y Cisjordania ocupada
Türkiye detiene 350 sospechosos de vínculos con grupo terrorista Daesh, anuncia ministro de Interior
Türkiye rechaza la postura de Israel sobre Somalilandia y promete una mayor cooperación con Somalia
¿Quién era Abu Ubaidah, el portavoz de Hamás asesinado en un ataque de Israel?
Rusia acusa a Ucrania de intentar atacar una residencia de Putin, en medio de esfuerzos de paz
Trump y Netanyahu se reúnen mientras en Gaza el invierno agrava crisis humanitaria creada por Israel
Trump afirma que EE.UU. atacó “gran instalación” para cargar barcos en Venezuela: ¿qué se sabe?
El despliegue de fuerzas turcas en Gaza está sobre la mesa, señala Trump en reunión con Netanyahu
América Latina, rumbo al 2026: ¿qué países tendrán elecciones, qué esperar y qué está en juego?
Por Jessica Costa
Avión de entrenamiento turco, Hurjet, llegará a los cielos de España tras firma de acuerdo de compra
Derriban en Panamá un monumento a la amistad con China: ¿por qué resulta tan polémico y relevante?
“No quería que otra mujer viviera lo mismo que yo”: así apoyan parteras en México a madres migrantes
Por Abril Mulato