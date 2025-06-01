Hamás ha respondido favorablemente a la última propuesta de alto el fuego presentada por Estados Unidos, pero condiciona su aceptación a un cese permanente de las hostilidades y a la retirada total de Israel de Gaza. Esto ocurre en medio de nuevas masacres y crímenes que agravan la crisis humanitaria en el enclave.

Según una fuente cercana a las negociaciones, Hamás entregó a los mediadores una respuesta formal por escrito, en la que acepta avanzar con la propuesta del enviado estadounidense Steve Witkoff, pero enfatiza la necesidad de un alto el fuego duradero y la retirada total de las fuerzas israelíes.

La respuesta fue transmitida a través de los mediadores Egipto y Qatar, y refleja el resultado de una ronda de consultas internas dentro del grupo palestino, con el objetivo de aliviar el sufrimiento de la población civil, según afirman.

El acuerdo

Aunque Hamás no ha dado detalles adicionales sobre el contenido del acuerdo, medios israelíes y estadounidenses, así como fuentes palestinas cercanas al movimiento, informaron que contempla un intercambio de prisioneros: 10 rehenes israelíes serían liberados a cambio de 125 prisioneros palestinos condenados a cadena perpetua, 1.111 detenidos de Gaza capturados tras el 7 de octubre de 2023, y 180 cadáveres palestinos.

Las liberaciones se realizarían de forma simultánea y en dos fases: la primera el día uno del acuerdo, y la segunda el séptimo día, sin ceremonias públicas.

Además, la propuesta estipula la entrada inmediata de ayuda humanitaria a Gaza tras su aprobación, bajo la distribución de la ONU y la Media Luna Roja, con la garantía de mantener el alto el fuego durante todo el periodo de implementación y posibles extensiones.

También incluye un redespliegue progresivo de las fuerzas israelíes dentro de Gaza, comenzando desde el norte del enclave y el corredor de Netzarim, hasta el sur, una vez completadas las fases de intercambio.

Reacciones encontradas

Aunque Hamás estaría dispuesto a liberar a 10 rehenes israelíes y entregar los cuerpos de otros 18 a cambio de prisioneros palestinos, no ha confirmado oficialmente la aceptación total del plan.