El conflicto desatado por los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán ancló ahora en el estrecho de Ormuz, el único paso marítimo del Golfo y uno de los más importantes del mundo para el transporte de petróleo. Este martes, poco después de que Teherán anunciara el cierre de la ruta, el presidente de EE.UU., Donald Trump, afirmó que la Armada de su país podría escoltar petroleros a través de la vía si fuera necesario.

Además sostuvo que Washington ofrecerá garantías de seguros a bajo costo para las embarcaciones que naveguen por el Golfo. “Con efecto inmediato, he ordenado a la Corporación Financiera para el Desarrollo de Estados Unidos (DFC, por sus siglas en inglés) que proporcione, a un precio muy razonable, seguros y garantías contra riesgos políticos para la seguridad financiera de todo el comercio marítimo, especialmente el energético, que transita por el golfo (Pérsico)”, escribió el mandatario en su red Truth Social.

“Esto estará disponible para todas las líneas navieras. Si es necesario, la Armada de Estados Unidos comenzará a escoltar petroleros a través del estrecho de Ormuz lo antes posible”, insistió Trump.

“Pase lo que pase, Estados Unidos garantizará el libre flujo de energía al mundo”, concluyó el presidente, y adelantó que “próximamente se tomarán más medidas” vinculadas al transporte marítimo en la zona.

Horas antes, Irán había anunciado el cierre del estrecho y advirtió que atacará a cualquier barco que intente cruzarlo. Indicó que la acción es una represalia por la ofensiva que lanzaron Washington y Tel Aviv en su contra, y que ha matado al menos a 787 personas, según la Media Luna Roja iraní.

En este contexto, desde la noche del lunes el tráfico marítimo en el estrecho comenzó a disminuir de forma drástica, mientras algunos petroleros habrían sido atacados en la región, de acuerdo a reportes.

Por su parte, la Guardia Revolucionaria de Irán volvió a reiterar su postura tras las declaraciones de Trump. En un comunicado difundido el miércoles, aseguró que tiene el “control total” del estrecho. "Actualmente, el estrecho de Ormuz está bajo el control total de la Armada de la República Islámica", aseguró Mohamad Akbarzadeh, un alto responsable de las fuerzas navales de la Guardia Revolucionaria, citado por la agencia iraní Fars.

Preocupación internacional y denuncias de China

El aumento de las tensiones en la región generó una fuerte preocupación por el suministro de hidrocarburos, la seguridad de la navegación comercial y el posible impacto en los mercados energéticos globales, dado que por esta vía circula cerca del 20% del petróleo del mundo.

Varias aseguradoras marítimas, entre ellas Skuld, Steamship Mutual y North Standard, informaron a sus clientes que dejarán de cubrir daños relacionados con conflictos armados en las aguas cercanas.

Desde el inicio de la guerra el sábado, los precios del petróleo se dispararon y el crudo Brent superó ampliamente los 80 dólares por barril. El gas también registró fuertes aumentos y en el mercado de referencia europeo casi se duplicó, al superar los 60 euros por megavatio hora (MWh).

Varios países y líderes se pronunciaron sobre la situación en el estrecho de Ormuz. China fue uno de los primeros en instar a todas las partes involucradas en el conflicto a garantizar la seguridad de la vía marítima. “China insta a todas las partes a detener inmediatamente las operaciones militares, evitar una mayor escalada de las tensiones, mantener la seguridad de las rutas marítimas en el estrecho de Ormuz y prevenir un mayor impacto en la economía global”, declaró Mao Ning, portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores.

Beijing también acusó a Estados Unidos e Israel de “incitar un cambio de régimen” en Irán y calificó de “inaceptable” el asesinato del líder Supremo, Alí Jameneí, en plena negociación nuclear entre Teherán y Washington. Añadió que la ofensiva estadounidense e israelí "viola el derecho internacional y las normas básicas que rigen las relaciones internacionales".

EE.UU. traicionó a la diplomacia, dice ministro Araghchi

Mientras tanto, el ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, acusó el miércoles a Trump de “traicionar la diplomacia” y a los estadounidenses que lo eligieron.

“Cuando negociaciones nucleares complejas son tratadas como una transacción inmobiliaria, y cuando grandes mentiras nublan la realidad, nunca se pueden cumplir expectativas poco realistas”, escribió Araghchi en la red social estadounidense X. La consecuencia de esto fue “bombardear la mesa de negociaciones por despecho”, argumentó.

“El señor Trump traicionó a la diplomacia y a los estadounidenses que lo eligieron”, afirmó Araghchi.