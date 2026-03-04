El conflicto desatado por los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán ancló ahora en el estrecho de Ormuz, el único paso marítimo del Golfo y uno de los más importantes del mundo para el transporte de petróleo. Este martes, poco después de que Teherán anunciara el cierre de la ruta, el presidente de EE.UU., Donald Trump, afirmó que la Armada de su país podría escoltar petroleros a través de la vía si fuera necesario.
Además sostuvo que Washington ofrecerá garantías de seguros a bajo costo para las embarcaciones que naveguen por el Golfo. “Con efecto inmediato, he ordenado a la Corporación Financiera para el Desarrollo de Estados Unidos (DFC, por sus siglas en inglés) que proporcione, a un precio muy razonable, seguros y garantías contra riesgos políticos para la seguridad financiera de todo el comercio marítimo, especialmente el energético, que transita por el golfo (Pérsico)”, escribió el mandatario en su red Truth Social.
“Esto estará disponible para todas las líneas navieras. Si es necesario, la Armada de Estados Unidos comenzará a escoltar petroleros a través del estrecho de Ormuz lo antes posible”, insistió Trump.
“Pase lo que pase, Estados Unidos garantizará el libre flujo de energía al mundo”, concluyó el presidente, y adelantó que “próximamente se tomarán más medidas” vinculadas al transporte marítimo en la zona.
Horas antes, Irán había anunciado el cierre del estrecho y advirtió que atacará a cualquier barco que intente cruzarlo. Indicó que la acción es una represalia por la ofensiva que lanzaron Washington y Tel Aviv en su contra, y que ha matado al menos a 787 personas, según la Media Luna Roja iraní.
En este contexto, desde la noche del lunes el tráfico marítimo en el estrecho comenzó a disminuir de forma drástica, mientras algunos petroleros habrían sido atacados en la región, de acuerdo a reportes.
Por su parte, la Guardia Revolucionaria de Irán volvió a reiterar su postura tras las declaraciones de Trump. En un comunicado difundido el miércoles, aseguró que tiene el “control total” del estrecho. "Actualmente, el estrecho de Ormuz está bajo el control total de la Armada de la República Islámica", aseguró Mohamad Akbarzadeh, un alto responsable de las fuerzas navales de la Guardia Revolucionaria, citado por la agencia iraní Fars.
Preocupación internacional y denuncias de China
El aumento de las tensiones en la región generó una fuerte preocupación por el suministro de hidrocarburos, la seguridad de la navegación comercial y el posible impacto en los mercados energéticos globales, dado que por esta vía circula cerca del 20% del petróleo del mundo.
Varias aseguradoras marítimas, entre ellas Skuld, Steamship Mutual y North Standard, informaron a sus clientes que dejarán de cubrir daños relacionados con conflictos armados en las aguas cercanas.
Desde el inicio de la guerra el sábado, los precios del petróleo se dispararon y el crudo Brent superó ampliamente los 80 dólares por barril. El gas también registró fuertes aumentos y en el mercado de referencia europeo casi se duplicó, al superar los 60 euros por megavatio hora (MWh).
Varios países y líderes se pronunciaron sobre la situación en el estrecho de Ormuz. China fue uno de los primeros en instar a todas las partes involucradas en el conflicto a garantizar la seguridad de la vía marítima. “China insta a todas las partes a detener inmediatamente las operaciones militares, evitar una mayor escalada de las tensiones, mantener la seguridad de las rutas marítimas en el estrecho de Ormuz y prevenir un mayor impacto en la economía global”, declaró Mao Ning, portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores.
Beijing también acusó a Estados Unidos e Israel de “incitar un cambio de régimen” en Irán y calificó de “inaceptable” el asesinato del líder Supremo, Alí Jameneí, en plena negociación nuclear entre Teherán y Washington. Añadió que la ofensiva estadounidense e israelí "viola el derecho internacional y las normas básicas que rigen las relaciones internacionales".
EE.UU. traicionó a la diplomacia, dice ministro Araghchi
Mientras tanto, el ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, acusó el miércoles a Trump de “traicionar la diplomacia” y a los estadounidenses que lo eligieron.
“Cuando negociaciones nucleares complejas son tratadas como una transacción inmobiliaria, y cuando grandes mentiras nublan la realidad, nunca se pueden cumplir expectativas poco realistas”, escribió Araghchi en la red social estadounidense X. La consecuencia de esto fue “bombardear la mesa de negociaciones por despecho”, argumentó.
“El señor Trump traicionó a la diplomacia y a los estadounidenses que lo eligieron”, afirmó Araghchi.
Israel y EE.UU. siguen atacando Irán
Mientras, el fuego cruzado en la región no se detiene. Las fuerzas israelíes dijeron este miércoles que había comenzado “una acción de gran escala” contra Teherán, mientras medios reportaron una explosión en el noreste de la capital iraní.
También en la noche del martes, Tel Aviv informó que había lanzado otra “amplia ola de ataques” contra Irán, luego de que Teherán disparara tres salvas separadas de misiles en represalia contra Israel. Añadió que los blancos más recientes incluyen “sitios de lanzamiento, sistemas de defensa aérea y otras infraestructuras”.
Además, aseguró haber identificado una instalación nuclear subterránea en Irán. “La inteligencia de las FDI continuó siguiendo las actividades de los científicos y localizó su nueva ubicación en este sitio, de una manera que permitió un ataque preciso contra el complejo subterráneo encubierto”, afirmó el comunicado, junto con un mapa que muestra la instalación en las afueras orientales de Teherán. El lugar fue identificado como “Minzadehei”.
En paralelo, ataques de Estados Unidos e Israel causaron daños en un aeropuerto de Bushehr, una ciudad portuaria del sur de Irán que también alberga una central nuclear, informó la agencia de noticias iraní Mehr.
“Tras un ataque enemigo, un proyectil impactó contra un avión Airbus. La aeronave quedó completamente dañada”, señaló la agencia. “La onda expansiva (del ataque) provocó daños en la terminal del aeropuerto”, añadió, y precisó que un segundo avión también resultó alcanzado.
Irán continúa atacando Israel
Irán también mantiene sus ataques en represalia. El país lanzó otra andanada de misiles contra Israel, informó la Guardia Revolucionaria de Irán en un comunicado difundido por la agencia Fars.
“La decimosexta ola de la ‘Operación Promesa Verdadera 4’ ha comenzado, con un gran número de misiles y drones lanzados por las fuerzas aeroespaciales de la Guardia Revolucionaria contra el corazón de los territorios ocupados”, indicó el comunicado.
Tras estos ataques, el Ministerio de Defensa de Irán afirmó que, de ser necesario, está preparado para una guerra prolongada contra Estados Unidos e Israel, y que hasta ahora no ha utilizado sus armas más avanzadas.
“Tenemos la capacidad de resistir y de continuar una defensa ofensiva durante más tiempo del que el enemigo ha planificado para esta guerra impuesta”, dijo el portavoz del ministerio, Reza Talaei-Nik, citado por la agencia oficial IRNA. “No tenemos intención de desplegar todas nuestras armas y equipos avanzados en los primeros días”, agregó.
Explosiones en el Golfo
En tanto, durante la noche del martes se reportaron varias explosiones en Emiratos Árabes Unidos (EAU), Qatar y Arabia Saudí.
Desde que Washington y Tel Aviv lanzaron el sábado su ofensiva contra Irán, Teherán respondió con una serie de ataques con drones y misiles contra Israel y bases estadounidenses en el Golfo. Irán aclaró que sus únicos objetivos son posiciones e infraestructura de EE.UU. o de Tel Aviv en los países de la región.
En este contexto, en Qatar, el Ministerio de Defensa informó que un misil iraní impactó en la base militar estadounidense de Al-Udeid. Según la declaración, el país fue atacado con dos misiles: “Los sistemas de defensa aérea interceptaron con éxito uno de los misiles, mientras que el segundo impactó en la base qatarí de Al-Udeid sin causar víctimas”.
Asimismo, Qatar afirmó que está defendiendo su territorio frente a los ataques iraníes y que no forma parte de las acciones de Estados Unidos e Israel contra Irán. “Qatar no ha sido parte de la campaña dirigida contra Irán. Estamos ejerciendo nuestro derecho a la legítima defensa y a disuadir los ataques iraníes contra nuestro país”, escribió en X el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, Majed al-Ansari.
Por otra parte, el Consulado General de Estados Unidos en Dubái, en EAU, fue impactado por un presunto dron iraní, según medios regionales, que cayó en un estacionamiento contiguo al edificio. Se inició un incendio que fue controlado rápidamente por las autoridades locales. El predio del consulado sufrió algunos daños, pero no hubo destrucción estructural importante.
Además, el Ministerio de Defensa de Arabia Saudí informó que dos misiles de crucero fueron interceptados al sur de la capital, Riad, y que un ataque con drones fue frustrado. “Dos misiles de crucero fueron interceptados y destruidos en el distrito de Al-Kharj”, señaló. También informó que derribó nueve drones que ingresaron en su espacio aéreo. El comunicado no precisó quiénes estuvieron detrás de los ataques.