“¿Me hablás en serio? ¿El nuevo papa es de San Lorenzo?”. Así le respondí a mi abuela cuando me llamó ese histórico 13 de marzo de 2013 y me dijo que Jorge Mario Bergoglio compartía con mi familia el amor por el Club Atlético San Lorenzo de Almagro.

Poco después, todos los medios relataban con orgullo que el papa Francisco, al igual que casi todos los argentinos, no escapaba a la pasión por el fútbol. Que pasaba horas jugando a la pelota en el barrio de Flores, no muy lejos de donde yo nací.

También decían que, cuando era joven, solía ir los fines de semana a la cancha a alentar a su (nuestro) equipo. Es que el papa Francisco había heredado de su padre la pasión por San Lorenzo; al igual que yo la heredé del mío, que lo heredó del suyo.

Y ese club había marcado su infancia y forjado su identidad. Un club fundado, curiosamente, por un sacerdote, el padre Lorenzo, y cuyos hinchas nos apodamos “cuervos” por la sotana negra que él usaba.

Las anécdotas que lo vinculan con San Lorenzo son incontables. En 2014, cuando ganamos la Copa Libertadores —un sueño largamente postergado que algunos le atribuyen al papa, mientras otros se lo dedican—, dirigentes y jugadores le llevaron el trofeo al mismísimo Vaticano. En sus apariciones públicas, siempre se veía algún hincha ondeando una bandera o una camiseta del club para llamar su atención. Yo misma lo intenté en una misa que ofició hace tres años. No lo logré.

Hay muchísimas historias como esas. Pero hay otras que solo quienes somos “cuervos” las sentimos en carne propia. Porque desde que Bergoglio se convirtió en papa, el solo decir que “soy cuerva” tomó un nuevo significado. Presumir mi camiseta por el mundo ya fue diferente. Y el ritual de ir a la cancha también cambió.

Desde entonces, cuando salgo junto a mi papá y mi hermana desde la casa de mis abuelos, en el mítico barrio de Boedo, rumbo al estadio, lo hago entre incontables murales e inscripciones de agradecimiento al papa. Las referencias a él se escuchan tanto fuera de la cancha como en los tablones.

Un día, antes de un partido, descubrí una pequeña capilla dentro del predio del club, con vitrales rojos y azules. Me enteré que allí Bergoglio había oficiado misa algunas veces. Me emocionó pensar que quizás lo hizo algún domingo, tal vez antes de un partido; quizás algún domingo como ese mismo en que yo iba a ver a nuestro querido San Lorenzo.